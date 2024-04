Vitor Novello convida o público para acompanhar Reis — A Decadência: 'Temporada de fortes emoções'

Alto contraste

Vitor Novello interpreta Jeroboão em A Decadência Vitor Novello interpreta Jeroboão em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Vitor Novello, intérprete de Jeroboão, conversou com o site oficial de Reis sobre a preparação e as gravações da décima temporada da série, A Decadência, que estreia no dia 22 de abril na RECORD.

Durante a entrevista, o ator resgatou a trajetória do personagem na nona fase da trama, A Sucessão, e adiantou algumas mudanças que o público verá no comportamento do israelita a partir de A Decadência.

"O Jeroboão, na nona temporada [A Sucessão], é complexo, mas termina redimido com Deus e com Salomão, e tentando lidar com suas cicatrizes, culpas e mágoas do passado. Na décima temporada [A Decadência], ele começa a se tornar uma voz opositora ao reinado de Salomão e se alinha cada vez mais a sua própria fé no Deus de Israel. É um arco todo diferente e, por isso, precisamos de uma outra abordagem".

Para interpretar a juventude do israelita, Vitor passou pela preparação e agora retoma os estudos para construir a fase madura de Jeroboão. "Junto com o preparador que está me acompanhando, que é Gonza [Antonio Gonzales], fizemos uma leitura para decupar as cenas e toda a trajetória do personagem. Considero muito importante o estudo desse outro momento do Jeroboão, que está mais velho e com outra caracterização, o que também me ajuda a trazer a maturidade necessária. Ele realmente não é mais o jovem servo. É muito interessante poder percorrer esses caminhos".

O ator também tem participado de atividades para melhorar seu condicionamento físico em cena. "Fiz aulas de equitação e luta com espadas, pois na décima temporada teremos algumas disputas".

Segundo Vitor, interpretar vários momentos do mesmo personagem é um desafio e um aprendizado constante. “Já fiz muitas coisas na vida enquanto garoto, comecei a trabalhar no audiovisual muito novo, aos dez anos de idade, então, para mim, é bem importante ter essa oportunidade. Tenho explorado outros lados meus e do Jeroboão também. Tem sido um prazer".

"Tem sido um prazer", diz ator "Tem sido um prazer", diz ator (Divulgação/Seriella Productions)

O intérprete de Jeroboão ainda ressaltou o quanto está feliz por gravar a décima temporada da série, A Decadência, sob a direção-geral de Rudi Lagemann. "É muito legal voltar a trabalhar com o Foguinho. Temos uma intimidade boa no set, o que certamente me ajuda. É prazeroso estar nos estúdios, gosto bastante do ambiente e da parceria que a equipe tem. Quando temos pessoas interessadas e interessantes, tudo flui com mais alegria".

Por fim, Vitor deixou um recado aos fãs da superprodução: "Podem esperar um Jeroboão ousado e destemido. Estou muito animado e ansioso para que A Decadência chegue logo. Quero convidar a todos para assistir à estreia, será uma temporada de fortes emoções".

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril, na tela da RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a edição especial com a trajetória de Salomão na emissora.

