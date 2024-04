Bruna Inocencio interpreta Kieza em Reis — A Decadência: ‘Encantada’

Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Bruna Inocencio vai viver Kieza na série Reis (Reprodução/Instagram)

Bruna Inocencio vai estrear em Reis — A Decadência. Nos novos episódios da série, que vão ao ar a partir do dia 22, às 21h, na tela da RECORD, Bruna é mais um nome do núcleo de Sabá, que chega à trama com a rainha Makeda (Sharam Diniz).

Em entrevista ao site oficial, a atriz contou como tem sido dar vida a Kieza, uma das melhores amigas e dama de companhia da rainha ao lado de Abayomi (Angélica Pimenta), Dandara (Ana Isabela Godinho) e Paleza (Natállia Lorran).

“A Kieza tem essa leveza, essa alegria por estar sempre com as amigas, mas também tem uma personalidade um pouco forte. Ela se diferencia nisso, quer falar e ser ouvida”, revelou Bruna.

Amizade entre o quarteto de Makeda vai ser fundamental na trama da décima temporada da superprodução.

“Estamos trazendo essa relação bem forte, porque elas se conhecem desde criança. Então, quando você tem uma amizade desde a infância, por mais que seja a rainha, acaba não tendo essa visão [de formalidade], só na hora do trabalho mesmo”, explicou.

Para dar mais veracidade para a história, a sintonia entre as atrizes foi imprescindível para o sucesso das cenas e a preparação com Fernanda Guimarães foi importantíssima na opinião da atriz:

Atriz destaca a leveza do 'quarteto de Makeda' (Reprodução/Instagram)

“Nós nos demos bem logo de cara. E estávamos muito ansiosas para a chegada da Sharam. Quando ela chegou, a acolhemos e a trouxemos para nosso ‘grupinho’. Está sendo uma relação muito gostosa. Nós nos cuidamos no dia a dia. E a cumplicidade que surgiu na vida, foi para as personagens. Está ficando muito bonito”.

E a entrada da rainha de Sabá na série foi destacada por Bruna: “É extremamente importante contar essa história da Makeda porque não temos tanto conhecimento, tantos detalhes”.

Além da estreia na série, Bruna também faz o primeiro trabalho na RECORD e destaca o clima de união da emissora: “Desde o meu primeiro dia fui muito bem recebida e tratada com muito carinho. Não poderia estar mais feliz. Estou encantada, é um tratamento muito humano em todos os setores, de um acolhimento muito grande”, reforçou.

Sobre o que o público pode esperar do quarteto de Makeda, Bruna apontou: “A história de Salomão (Guilherme Dellorto) é muito intensa e sinto que elas vão trazer uma leveza. [O público] pode esperar cenas muito divertidas e brincadeiras entre a gente”.

“A expectativa [para a estreia] é muito alta. [Estou] curiosa para poder assistir à série. Quero que estreie logo”, concluiu.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

