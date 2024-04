Bruna Trevisan comemora estreia em Reis — A Decadência como Tafate: 'Chorei de felicidade'

Alto contraste

Bruna Trevisan estreia na RECORD no elenco de Reis Bruna Trevisan estreia na RECORD no elenco de Reis (Reprodução/Instagram)

Bruna Trevisan estará na décima temporada da série Reis, A Decadência, como Tafate. A atriz assume o papel de Oli Bela após uma passagem de tempo na trama e vai apresentar ao público uma nova fase da primeira filha de Abisague (Barbara França) com Salomão (Guilherme Dellorto).

Em entrevista ao site oficial, ela revelou estar realizada por participar da superprodução e contou detalhes da preparação e gravações.

"Comecei a minha carreira em 2019. Fiquei muito tempo estudando e investindo em cursos e workshops para que eu estivesse preparada para quando a oportunidade surgisse. Dei o meu melhor no teste para Reis e, quando recebi o 'sim', foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Não consegui me conter, chorei e pulei de felicidade porque esse projeto é muito mais do que um trabalho para mim, é um sonho realizado".

Amanda e Bruna posam juntas Amanda e Bruna posam juntas (Reprodução/Instagram)

Na trama, Tafate é a irmã mais velha de Basemate, que será interpretada por Amanda Orestes em A Decadência. "Temos feito as preparações juntas porque as nossas personagens são próximas e parceiras. Tem sido um processo muito legal e complexo. Fazemos vários exercícios para nos conectarmos uma com a outra".

A atriz também tem se enturmado com os demais atores e equipe da superprodução. "Conheci o Gui [Dellorto, intérprete de Salomão] e o Henrique [Camargo, que dá vida a Roboão] recentemente, mas todos me receberam com braços abertos. Estamos construindo uma relação bem legal. Fiquei muito feliz de ter a chance de trabalhar com pessoas tão iluminadas".

Apesar da boa relação nos bastidores, o primeiro dia de gravação foi desafiador para Bruna. "Confesso que eu estava muito tensa, nervosa e com aquele 'friozinho na barriga'. Na van, a caminho da cidade cenográfica, comecei a conversar com o pessoal e fui me sentindo mais confortável. Além disso, os profissionais que acompanharam a gravação foram pacientes e fizeram com que eu me sentisse segura. Isso me ajudou bastante. Fizemos a cena várias vezes para gravar de ângulos diferentes e, no final, eu já estava supertranquila".

Segundo a artista, a nova fase de Tafate trará algumas mudanças na personalidade da israelita. "Vamos conhecer um novo lado da personagem. Assim como as pessoas na vida real, ela cresce e amadurece".

Bruna ainda revelou suas expectativas para a estreia de A Decadência: "Temos colocado muita dedicação e carinho neste trabalho para que tudo saia da melhor forma possível. Estou ansiosa para ver a reação do público. Acredito que todos vão gostar bastante da décima temporada".

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial da série na emissora e reveja todos os episódios no PlayPlus.com.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

