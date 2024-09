Bianka Fernandes vive fase madura de Maalate na superprodução Reis: ‘Desafiador’ Atriz confidencia o que o público pode esperar da personagem na décima segunda temporada da série, A Emboscada Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 11/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 02h00 ) ‌



Bianka Fernandes interpreta Maalate na superprodução Reis Divulgação/Seriella Productions

Bianka Fernandes assumiu o papel de Luana Camaleão e deu vida a Maalate na décima primeira temporada de Reis, A Divisão. A atriz trouxe ao público uma versão madura da primeira esposa de Roboão (Henrique Camargo/Heitor Martinez) após uma passagem de tempo na trama. Em entrevista ao site oficial, a artista falou sobre seu retorno à RECORD, resgatou a trajetória da personagem e revelou o que o público pode esperar da rainha na décima segunda fase da série, A Emboscada.

“Foi maravilhoso poder voltar para a RECORD com um tipo de papel que eu amo fazer, o de rainha. Fiz a Aat em Gênesis (2021) e agora a Maalate em Reis (2024). Comecei fazendo preparação para entender a história da Maalate e para construí-la mais velha depois de tudo o que aconteceu com ela. Foi uma jornada de descoberta bem gostosa de viver”.

Atriz comenta trajetória da personagem na série Divulgação/Seriella Productions

Para Bianka, esse período de preparação foi importante para que pudesse interpretar o novo momento da personagem. “É desafiador quando pegamos papéis que já existem e nos passam o bastão. Então foi muito legal ter tido uma interação com o elenco, principalmente com o Heitor Martinez e a Juliana Knust (Maaca), para encontrarmos os sentimentos e as relações da Maalate, Maaca e Roboão após uma passagem de tempo de 20 anos. E foi maravilhoso, eu amo fazer preparação, é tão gostoso. Destrinchar toda a personalidade e história do personagem através dos textos é uma das fases mais gostosas”.

Além disso, a atriz também acompanhou algumas gravações de Luana Camaleão. “Fui escondidinha vê-la gravar Maalate mais jovem. Depois conversamos e foi muito legal. É interessante porque até achei ela muito parecida comigo jovem. É uma menina muito fofa e querida, e fez a Maalate muito bem”.

Bianka ainda comparou as duas versões da rainha na série. “A Maalate da Luana Camaleão era cheia de sonhos e ainda estava no começo da vida ao lado de Roboão, seu grande amor, começando a lhe dar herdeiros, era o que toda rainha desejava. Sinto que depois da passagem de tempo, até pelo o que aconteceu de outra mulher [Maaca, vivida por Juliana Xaviver e Juliana Knust] entrar no meio dessa relação e querer atrapalhar tudo, ela já não enxerga o mundo da mesma maneira, a Maalate se tornou uma mulher muito forte, resiliente e racional”.

Trama

A intérprete de Maalate analisou a relação da personagem com Roboão e Maaca em A Divisão. “O Roboão é o grande amor da vida dela só que realmente a Maaca fez de tudo para atrapalhar e enfraquecer o relacionamento dos dois. Já a relação da Maalate com a Maaca foi só pela convivência, elas eram obrigadas a conviver juntas, mas nunca foram amigas. Elas se toleravam na tentativa de ajudar o Roboão a manter o reino o mais pacifico possível, porém foi muito difícil”.

Quando Roboão anunciou Abias (Gabriel Vivan) como seu sucessor, Maalate tomou uma atitude drástica e se aliou a Jeroboão (Marcelo Valle). “Ela se sentiu muito ameaçada porque sua única esperança de se manter como rainha dentro daquele palácio era seu filho primogênito [Jeús, interpretado por Rômulo Weber], e aí o Roboão anuncia que o sucessor dele é o Abias, o filho da Maaca. A Maalate vê seu lugar sendo ‘roubado’ e a maneira que ela encontra de fazer justiça é se aliando ao inimigo do Roboão”.

Maalate fez uma aliança com Jeroboão em Reis — A Divisão Divulgação/Seriella Productions

Apesar disso, Maalate cuidou e esteve ao lado de Roboão nos últimos dias de vida dele. “Ele demonstrou o amor que tinha por ela só que já era tarde demais. É muito triste porque a Maalate o amava incondicionalmente e não queria fazer algo contra ele, mas ela se sentiu muito injustiçada e não tinha opção. Se ela não se aliasse ao Jeroboão, temeria pela própria vida”.

Roboão declarou seu amor por Maalate antes de partir Divulgação/Seriella Productions

Décima segunda temporada

Bianka ainda confidenciou o que o público pode esperar de Maalate na décima segunda temporada de Reis, A Emboscada. “Vejo a Maalate desesperada. É triste ver o rumo que a vida dela vai tomando porque ela vem de um início tão lindo, uma vida sonhadora, e tudo foi desandando. Então veremos a Maalate extremamente sem forças ou esperanças”.

Acesse o PlayPlus.com para rever Bianka Fernandes como Maalate na superprodução Reis. Acompanhe os episódios da décima segunda fase da trama, A Emboscada, no Univer Vídeo e, em 2025, na RECORD.