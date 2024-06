Douglas Sampaio avalia retorno à dramaturgia em A Divisão: ‘Muito especial’

Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Douglas Sampaio retorna à RECORD como Tabrimom em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Após oito anos, Douglas Sampaio voltou à dramaturgia da RECORD para encarar um novo desafio em Reis — A Divisão, décima primeira temporada da superprodução. Em entrevista ao site oficial, ele deu detalhes da preparação para viver Tabrimom, o filho de Rezom (Nando Rodrigues) na série.

“Para mim, estar de volta foi algo muito especial. A RECORD marcou diversos momentos da minha vida. Ganhei reality aqui [Douglas venceu A Fazenda 8, em 2015], participei do Dancing Brasil [2018] e A Terra Prometida (2016) foi uma novela muito bacana também”, relembrou Douglas.

O ator acredita que esse retorno à emissora tem sido como voltar para casa e se renovar. “Adoro as pessoas daqui, tenho muito carinho. É um reencontro muito gostoso, é sempre um presente para mim”.

Douglas revelou que teve algumas conversas com Nando Rodrigues para viver o filho do vilão e seguiu dicas do veterano.

“Nem todo mundo é 100% mau ou 100% bom. O Tabrimom sempre vai levar alguma coisa ali no DNA, porque é filho do Rezom, então em alguns momentos vai mostrar algumas semelhanças, mas não totalmente como o pai era”, adiantou.

Douglas Sampaio adianta características de Tabrimom (Divulgação/Seriella Productions)

Douglas confidenciou que o humor dos dois é bem parecido: “Tem o sarcasmo que o próprio Rezom tinha. Estudei bastante o personagem do Nando e vi algumas características, como o lado mulherengo, o olhar diferente, de baixo para cima. Isso tentei compor. E o Nando foi muito legal, mesmo a gente não contracenando, ele quis que a linhagem dele fosse bacana e absorvi isso, tentando colocar de forma sutil. Vamos ver esse mix de criações”.

Além das trocas com Nando, Douglas se dedicou a workshops de montaria e de luta. Apesar de saber andar a cavalo e ter noções da movimentação durante uma cena de briga, o ator enfrentou alguns desafios.

“A perfeição das batalhas traz todo um movimento do corpo diferenciado e a postura com o cavalo também mudou, pois por Tabrimom ser um rei, anda diferente de como eu ando na vida”, explicou.

Por fim, o ator aproveitou para elogiar toda a equipe envolvida em A Divisão: “Os cenários estavam impecáveis, foi uma décima primeira temporada muito bonita”.

