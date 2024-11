Eike Duarte completa 20 anos de carreira e celebra Ziza em Reis: ‘Gratificante’ Ator fez sua estreia na RECORD na décima primeira temporada da superprodução, A Divisão Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 25/10/2024 - 04h52 (Atualizado em 25/10/2024 - 11h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eike Duarte celebra 20 anos de carreira com estreia na RECORD Divulgação/Seriella Productions

Aos 27 anos, Eike Duarte pode se considerar um veterano, afinal completa 20 anos de televisão neste ano. E, acompanhando esse marco na carreira, veio também a estreia do ator na RECORD, como Ziza em Reis.

Ao site oficial, Eike, que começou na TV ainda criança, contou como enxerga a trajetória no meio artístico e a nova etapa na atuação, migrando de papéis juvenis para personagens adultos, e como se preparou para entrar em A Divisão, décima primeira temporada da superprodução.

“Vinte anos depois que dei meu primeiro passo na televisão posso estar aqui, aos 27, mais maduro e com outra visão do que é a arte. E consigo aplicar tudo o que aprendi e também aprender, porque é um lugar que permite que a gente possa evoluir. É muito gratificante”, ressaltou o ator.

Na emissora, o ator é responsável por viver Ziza, um dos filhos de Maaca (Juliana Knust) e Roboão (Heitor Martinez), um dos seus primeiros personagens adultos na dramaturgia.

“A gente passa por fases na TV, é meio complexo. Agora estou indo para uma etapa mais madura, saindo daquele menino e me tornando um homem, mais velho. Quem cresce na televisão tem que se adaptar às novas fases. Todo desafio dá aquela sensação de ansiedade e incerteza, mas depois que você vê que já trabalhou com um monte de gente da equipe é mais fácil”, garantiu.

Eike Duarte vive Ziza em Reis Divulgação/Seriella Productions

Na trama da décima primeira temporada, que segue em A Emboscada, décima segunda fase da superprodução, o clima de rivalidade cresce entre os irmãos Jeús (Rômulo Weber) e Abias (Gabriel Vivan), deixando os demais príncipes em constante estado de medo e preocupação.

No entanto, o personagem de Eike tem a tendência de cortar essa sensação de suspense.

“Ele tem um lado que vai para o humor. Não me coloco dessa maneira no personagem, mas vejo que o próprio texto e a situação, que acaba sendo constrangedora, pode ser interpretada desta forma. A palavra que o define é ‘reclamão’. É um cara que se impõe na medida do possível, que respeita a hierarquia e o Abias”, destacou.

Nos novos episódios, a situação entre os irmãos promete mexer com o público.

“É um clima de tensão. Foram cenas difíceis de gravar porque são fortes. Não é só um drama, são situações de risco [para os personagens] que estão acontecendo. Gravar esses momentos são bem interessantes”, concluiu.

A décima segunda temporada de Reis , A Emboscada, estreia em 2025 na RECORD e já está disponível no Univer Vídeo.