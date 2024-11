Fábio Scalon define Zinri na superprodução Reis: ‘Dúbio e misterioso’ Ator, que retornou à emissora em A Divisão e continua em A Emboscada, destaca a preparação para viver personagem na série Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 21/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 21/10/2024 - 02h00 ) twitter

Fábio Scalon volta à RECORD para viver Zinri em Reis Divulgação/Seriella Productions

Fábio Scalon voltou à RECORD em A Divisão, décima primeira temporada de Reis, como Zinri. Na trama, o primo de Maalate (Bianka Fernandes) é o responsável por ajudar a esposa de Roboão (Heitor Martinez) a se aliar a Jeroboão (Marcelo Valle) e tirar Abias (Gabriel Vivan) da sucessão do trono de Judá.

Em bate-papo com o site oficial, Fábio refletiu sobre o novo personagem na emissora, que continua na décima segunda temporada da série, A Emboscada, com episódios já disponíveis na plataforma de streaming Univer Vídeo.

“O Zinri é interessante e me propõe alguns desafios, entre eles esse caráter duvidoso. Ele é dúbio e um pouco misterioso. Em um primeiro momento, não se sabe muito bem quem ele é e o que faz ali. É divertidíssimo poder dar vida a esse personagem, porque vilão ou mocinho, tem várias camadas”, destacou o ator.

Para viver o personagem, Fábio fez a preparação com Antonio Gonzales e também realizou um estudo do contexto histórico e bíblico do momento de Judá e Israel na série.

Fábio Scalon define Zinri como dúbio e misterioso Divulgação/Seriella Productions

“Os preparadores de elenco são pessoas que nos norteiam muito. Como eles já estão há temporadas respirando isso, conseguem dar uma direção para a gente. Esse ponto é importantíssimo. Depois também tem nosso trabalho como ator, de ler, estudar e entender quem são esses personagens e qual é essa época. É um processo interessante que amo fazer”, ressaltou.

De volta à RECORD, Fábio demonstrou alegria e conforto em poder evoluir e mostrar seu trabalho em mais uma superprodução da casa.

“É um lugar que gosto muito de estar e trabalhar. Tenho muito carinho pelas pessoas e reencontrei muita gente de outros momentos [que trabalhei]”.

E o desafio de entrar em uma série longeva e consolidada como Reis é maior para o ator: “Quando pegamos um projeto que está no começo, todos estão em um momento de start. Há um tempo de preparação e entendimento daquele processo. Quando entro no meio, tenho que correr para ficar na mesma frequência dos meus parceiros de cena. O que me dá uma grande alegria porque também gosto de desafios”.

“Quando recebi o convite fiquei feliz e, ao mesmo tempo, atento para que eu pudesse acompanhar [o ritmo]”, concluiu o ator.

Os episódios de Reis — A Emboscada estão disponíveis no Univer Vídeo. Enquanto isso, reveja todas as temporadas da série no PlayPlus.com.