Gabriel Vivan avalia retorno em Reis como Abias: ‘Bom filho à casa torna’

Alto contraste

A+

A-

Gabriel Vivan retorna a Reis como Abias, sucessor de Roboão Divulgação/Seriella Productions

Após viver Davi em Reis, Gabriel Vivan retornou à série como Abias na décima primeira temporada, A Divisão. Em entrevista ao site oficial, o ator falou sobre a experiência de interpretar seu segundo personagem na trama.

“O bom filho à casa torna, né? Fui muito bem recebido quando fiz o Davi, foi uma experiência maravilhosa. Guardo com amor no meu coração todo o tempo em que passei na RECORD, foi intenso e me trouxe um aprendizado enorme. Fiz amigos para a vida. E foi muito bom reencontrar em A Divisão as pessoas que se tornaram a minha família”.

Gabriel Vivan é Abias após interpretar Davi na série Divulgação/Seriella Productions

Vivan se dedicou diariamente aos estudos para interpretar Abias com o auxílio da preparadora de elenco, Fernanda Guimarães. “Tive duas semanas de preparo para entender um pouco mais sobre o Abias. Eu e a Fernanda fizemos um trabalho muito alinhado. Ela é uma pessoa maravilhosa e me ajudou a entender cada camada do personagem”.

O ator também reforçou características de Abias e o comparou com Davi. “Ele é um cara de personalidade muito forte. Para mim, é um superdesafio profissional porque o Davi era uma pessoa de coração puro e o Abias não. Eles são totalmente diferentes, até na aparência. Pintei o cabelo de castanho escuro para essa nova fase”.

Relembre a volta de Gabriel Vivan assistindo a todos os episódios de Reis no PlayPlus.com.