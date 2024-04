Gabriel Vivan revela ter sido um privilégio viver Davi em Reis 

Alto contraste

Gabriel Vivan sobre o trabalho

A juventude de Davi na série Reis foi apresentada ao público por Gabriel Vivan na quarta temporada da trama, A Escolha. O jovem pastor de ovelhas cuidava do rebanho de seu pai, Jessé (Edson Fieschi), em Belém, mas foi escolhido por Deus para reinar em Israel. Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou detalhes do trabalho na RECORD.

"Davi foi um divisor de águas na minha vida. O primeiro grande papel da minha carreira em rede nacional. Uma oportunidade e uma missão que me foram dadas por Deus. Da mesma forma que o personagem saiu do campo e se tornou rei, eu vim do interior do Rio Grande do Sul para dar vida a essa figura tão importante. Foi realmente um privilégio", contou.

Na série, o menino era rejeitado por seus irmãos mais velhos, por isso, Jessé o enviava para apascentar suas ovelhas longe de casa a fim de diminuir o sofrimento do filho. "Davi tinha uma relação muito turbulenta com os irmãos e só recebia afeto da mãe [Haviva, interpretada por Christine Fernandes] e do pai. Ele passava muito tempo sozinho com as ovelhas e, durante esses momentos no campo, conversava com Deus e encontrava conforto, afago e amor".

Davi passava a maior parte de seu tempo apascentando as ovelhas de seu pai

Para Vivan, a preparação com os animais foi uma das partes mais divertidas do projeto. "Íamos pelo menos duas vezes por semana em um rancho para que as ovelhas se acostumassem comigo e com a minha voz. Nas primeiras visitas, fui vestido como Gabriel, depois passei a ir caracterizado como Davi. Quando aprendi que o pastor sempre tem uma palavra para se comunicar com elas, criei o 'bito bito', o jargão do Davi".

Vivan aprendeu a tocar harpa

O garoto também louvava a Deus com sua harpa. "Fiquei um longo tempo estudando e aprendendo a tocar. Já sou músico, mas a harpa foi um trabalho diferente. Cantar os Salmos também foi um privilégio", disse Vivan.

A vida do pastor de ovelhas foi transformada quando Samuel (Roberto Birindelli) cumpriu a vontade do Senhor e o ungiu rei de Israel. "Lembro perfeitamente, como se fosse hoje, gravamos essa cena no dia 22 de setembro de 2022, no mesmo dia em que a quarta temporada estreou. Para mim, foi tão forte".

Segundo o ator, o apoio de Birindelli naquele dia foi fundamental. "Ele foi muito generoso comigo porque estávamos em um set turbulento, bastante movimentado e barulhento, e tínhamos uma sequência muito importante para gravar. Quando finalizamos, as pessoas vieram conversar comigo. Deus estava presente ali e a equipe se emocionou atrás das câmeras".

O belemita foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta ainda na juventude

Outro momento marcante da trajetória de Davi na série Reis foi o embate com Golias (Alexandre Tigano), o gigante filisteu.

"Foi muito complexo, mas tínhamos uma estrutura impecável. Fiz uma preparação específica para gravar com uma câmera robô que captava os giros do personagem em quatro planos diferentes. Trabalhamos com a perfeição. A parte do Davi desviando da lança foi gravada em estúdio, enquanto o restante em externa. O resultado final ficou magnífico. A RECORD investiu muito porque esse embate era bem aguardado pelo público. Graças a Deus e a excelência dos profissionais que estavam envolvidos, conseguimos fazer uma cena épica".

Reveja a história completa de Davi em Reis no PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

