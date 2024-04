Gabriela Dias será Anunite em Reis — A Decadência: 'Inteligente e misteriosa'

Alto contraste

Gabriela Dias é Anunite em Reis — A Decadência

Gabriela Dias estreia na RECORD como Anunite na décima temporada de Reis, A Decadência. Em entrevista ao site oficial, a atriz contou como tem se preparado para o primeiro trabalho na emissora e adiantou algumas características da personagem.

"Fui recebida pela equipe e pelo elenco da superprodução com muito carinho. Desde o primeiro momento em que pisei na RECORD, já me senti superbem e confortável. É muito bom chegar em um lugar novo e ser recebida dessa forma".

A atriz descreve Anunite como uma mulher estratégica, inteligente e misteriosa. Para interpretá-la, Gabriela se preparou tanto na emissora quanto fora, com um preparador de elenco particular.

"Fiz uma preparação com o Thales Coutinho, um preparador de elenco incrível. Fiquei completamente apaixonada pelo conceito dele e pela forma com que ele ensina, explica e acolhe. Na RECORD, tivemos leituras de textos e também a parte prática onde fizemos as cenas para treinar".

Gabriela também revelou que está cada vez mais próxima dos atores que fazem parte do núcleo de Anunite na trama. "Já conheci o Guilherme Dellorto [Salomão], ele é um querido. Também tive algumas interações com a Ingrid Conte [Naamá], a Sharam Diniz [Makeda, Rainha de Sabá] e a Julia Johnsson [Elisha]. São pessoas incríveis".

Segundo a atriz, esse convívio nos bastidores é fundamental para que as gravações fluam com tranquilidade. "As filmagens têm sido incríveis e muito divertidas. A equipe, o elenco e os diretores são muito atenciosos. Sempre tento entrar no set de uma forma leve, tranquila e muito certa do que estou fazendo".

Assim como os fãs de Reis, a atriz está ansiosa para a estreia de A Decadência. "Minhas expectativas são altas. Estou muito animada para ver como o público irá receber a Anunite. É uma felicidade fazer parte disso".

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. No dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

