Guilherme Dellorto e Sharam Diniz relembram amor de Salomão e Makeda em Reis

Sharam Diniz destaca encanto de Makeda por Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

Salomão (Guilherme Dellorto) e Makeda (Sharam Diniz) se encantaram um pelo outro em Reis — A Decadência. Depois de conhecer o complexo do rei de Israel e se emocionar ao se conectar com Deus, a rainha de Sabá cedeu aos encantos de Salomão e lhe pediu um beijo, decidindo ficar em Jerusalém.

Em entrevista ao site oficial, Guilherme Dellorto e Sharam Diniz analisaram a relação entre os monarcas que, de admiração mútua, passaram a viver o amor e uma bela paixão.

“Ele descobriu um novo amor, trouxe o lado afetivo novamente, preencheu esse vazio. Salomão vê novamente a possibilidade de ter uma grande parceira, um amor da vida naquele momento”, apontou Dellorto.

Salomão comenta amor de Salomão por Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

O encantamento de Makeda por Salomão cresceu devido à sabedoria do rei de Israel, mas alguns problemas foram enfrentados pelo casal, como as demais esposas estrangeiras.

“Admiração, respeito e honestidade acabaram por envolvê-la, mas existiram outras pequenas armadilhas. Ela percebeu que, possivelmente, não ia conseguir dividi-lo com outras mulheres”, ressaltou Sharam.

A atriz continuou e destacou a empatia da rainha em relação às outras mulheres do rei.

“A Makeda percebeu que não estaria apta para aquela disputa, [então] diria que vimos a maturidade que ela teve de ver o sofrimento que causava nas esposas só pelo fato de estar ali, imagina se tornar esposa oficial. Mesmo ele prometendo que seria a única, ela acabou por ser racional e pragmática. E viveu cada momento como se fosse o último”.

Sharam Diniz destaca maturidade e serenidade de Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

Dellorto concordou com a dificuldade que rondou o rei de Israel por conta, principalmente, de Naamá (Ingrid Conte) e Nebset (Priscila Ubba).

“Foi uma questão delicada. Dentro de um harém enorme, Makeda sabia que a disputa pela atenção do rei seria enorme. Salomão tentou fazer com que ela se sentisse privilegiada, fez de tudo para que ela se sentisse a única. Esse foi o desafio dele diante do relacionamento que queria construir perante as outras mulheres. Ela era a predileta, mas percebeu que as outras esposas queriam desestabilizá-la”.

Mesmo com as provocações, Makeda agiu de forma madura e se manteve serena diante das adversidades: “Ela se colocou no lugar do outro porque foi uma situação delicada, constrangedora”.

