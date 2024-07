Heitor Martinez relembra atuação em Reis e elogia Henrique Camargo: ‘Garoto espetacular’ Ator interpretou Roboão na fase madura de A Divisão e revelou que contracenou com artista na estreia do jovem na dramaturgia

Alto contraste

A+

A-

Heitor Martinez relembra atuação como Roboão em Reis — A Divisão Seriella

Após uma passagem de tempo de vinte anos em Reis — A Divisão, Heitor Martinez assumiu o personagem de Henrique Camargo para viver Roboão na fase madura na superprodução e o personagem segue vivo nas lembranças dos herdeiros após a decisão da sucessão do trono que promete movimentar a décima segunda temporada da série.

Ao site oficial, o ator relembrou como se preparou para viver o rei de Judá e revelou que contracenou com Henrique na estreia do jovem artista na RECORD em Amor Sem Igual (2019).

“O Henrique é um garoto espetacular. A gente já tinha se dado muito bem nessa novela, conversávamos muito. Ele é muito interessado, gosta de aprender e foi muito bem”, elogiou Heitor.

O intérprete de Roboão prosseguiu e lembrou como foi a troca inicial com Henrique para assumir o papel.

“Conversamos sobre o personagem e ele me deu várias dicas. Tenho que seguir o caminho que ele traçou da melhor maneira possível. Henrique vai me entregar um Roboão muito bem estruturado. É um personagem importante e espero conduzir bem também”, destacou.

Heitor Martinez relembra chegada a Reis como Roboão Divulgação/Seriella Productions

Neste ponto da trama, enquanto Heitor assumia o trono de Judá como Roboão, Marcelo Valle vivia Jeroboão, rei de Israel. E, apesar de estarem em lados opostos na ficção, na vida real, a relação entre eles é bem próxima.

“[Estar com o Marcelo] Foi uma segurança. Marcelo foi meu professor na faculdade e agora dividir o projeto com ele foi muito gratificante e me deu uma garantia de que estava seguro mesmo. É uma pessoa que me conduziu na faculdade e houve uma troca muito boa e rica. O Marcelo é um excelente ator e só posso agradecer. Foi uma grande surpresa, rimos muito quando nos encontramos aqui”, contou Heitor.

Com uma consolidada carreira no audiovisual e na emissora, onde estreou em 2005, Heitor ressaltou a importância de entrar na décima primeira temporada de Reis.

“Só tenho a agradecer essa possibilidade de evoluir a minha carreira aqui. São projetos imensos, produções grandiosas. Já trabalhei com o Foguinho [como o diretor-geral Rudi Lagemann é chamado nos bastidores] algumas vezes e vou reencontrar colegas. É muito gostoso trabalhar aqui”.

Reveja a trajetória de Roboão em Reis no PlayPlus.com.