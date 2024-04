Henrique Camargo adianta o que está por vir em Reis — A Decadência: "Muitas emoções"

Alto contraste

A+

A-

Roboão estará na décima temporada, A Decadência Roboão estará na décima temporada, A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Na nona temporada de Reis, A Sucessão, o público acompanhou os conflitos familiares entre Roboão e seus pais, Salomão (Guilherme Dellorto) e Naamá (Ingrid Conte). Os fãs da série também se surpreenderam, no último episódio, quando o príncipe fugiu de Jerusalém e voltou para Damasco com Rezom (Nando Rodrigues).

Em entrevista ao site oficial, Henrique Camargo revelou a importância de A Sucessão para ele, e contou como estão as gravações da décima fase da série, A Decadência.

"A Sucessão foi uma temporada muito boa, eu comecei a sentir mais o personagem e gravar cenas fora do estúdio. Antes, tinham apenas os momentos dentro do quarto onde a Naamá contava as histórias de Israel para o filho. Além disso, também contracenei com outros atores, pude entender a fundo a história do Roboão e literalmente vivê-la".

Relembre:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As gravações da décima fase da trama, A Decadência, já começaram, assim como a preparação do ator. "Tivemos leituras de texto com a Fernanda Guimarães [preparadora de elenco] e encontros com [os atores] do núcleo do Roboão, o Guilherme Dellorto, a Ingrid Conte, a Juliana Xavier (Maaca) e a Luana Camaleão (Maalate). Comecei o ano gravando cenas bem importantes. Está um ritmo bem gostoso".

"Estou ansioso", disse Camargo "Estou ansioso", disse Camargo (Divulgação/Seriella Productions)

Henrique também falou sobre a relação entre o elenco dentro e fora do set. "É um clima muito bom, de família mesmo. Temos um carinho e um amor que levaremos para a vida. Nos encontramos até fora da RECORD para conversar e comer uma pizza juntos".

Continua após a publicidade

O ator ainda adiantou o que está por vir em Reis — A Decadência: "O público vai conhecer o lado humano do Roboão e perceber muitas mudanças. Estou bastante ansioso. Não vejo a hora de sentar no sofá para assistir à décima temporada. São muitas emoções".

Para ficar por dentro de todas as novidades sobre a décima temporada de Reis, A Decadência, continue acompanhando o site oficial. A partir de 18 de março, reveja a história de Salomão na RECORD com uma novidade especial. E no dia 22 de abril, não perca a estreia da nova fase da superprodução. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Relembre sete vezes em que os bons conselhos fizeram a diferença em Reis — A Sucessão:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os personagens da nona temporada de Reis, A Sucessão, enfrentaram situações desafiadoras e difíceis, mas o que não faltou na trama foram bons conselhos. A seguir, relembre momentos em que a orientação de pessoas fiéis a Deus fez toda a diferença na série!