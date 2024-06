Henrique Camargo ressalta transformação de Roboão em Reis: ‘Amadurecimento’

Alto contraste

Henrique Camargo comenta mudanças de Roboão na décima temporada (Divulgação/Seriella Productions)

Quando estava prestes a assumir o trono de Israel e a posição de protagonista da superprodução Reis, Henrique Camargo analisou a trajetória e amadurecimento de Roboão durante a décima temporada da série, A Decadência.

Além disso, o ator contou ao site oficial como foi gravar a cena da morte de Salomão e Naamá, que marcou a despedida de Guilherme Dellorto e Ingrid Conte da série. A atriz esteve ao lado de Henrique desde o primeiro episódio, enquanto Dellorto há mais de um ano no elenco.

“Foi muito dolorido. Ao gravar, sabíamos que estava acabando. Tem esse término que foi muito difícil. E algumas outras íamos gravando e sentindo o final. Essas últimas trocas que tive com o Guilherme e a Ingrid foram muito emocionantes. Vou levar para a vida porque são pessoas incríveis”, afirmou o ator.

Roboão, vivido por Henrique Camargo, sofre com a morte dos pais (Divulgação/Seriella Productions)

Henrique ressaltou o quanto foi importante contracenar com os atores que interpretaram seus pais na trama.

“Aprendi muito com o Guilherme e a Ingrid também. Desde o começo ela é uma mãezona, conversamos muito e temos uma amizade. Choramos em cenas que nem tinha o choro, começávamos a nos emocionar por causa desse fim”, relembrou.

Na décima temporada, o público acompanhou o processo de amadurecimento de Roboão. Após ser salvo por Salomão das mãos de Rezom (Nando Rodrigues), os dois se aproximaram, o que levou o herdeiro do trono de Israel a ficar mais próximo de Deus.

“Ele pediu perdão ao pai por tudo o que aconteceu e quer ser o melhor filho para ele. Foi uma virada de chave. O objetivo dele é esse, tirar o peso da culpa por ter fugido e se aproximar de Deus, passa a acompanhar o pai nas reuniões e a dar palpites. O Roboão tem o desejo genuíno de ser amigo do pai”, garantiu Henrique.

Roboão (Henrique Camargo) cuida dos pais nos momentos finais (Divulgação/Seriella Productions)

No momento em que os pais estão debilitados, Roboão passa a cuidar deles, principalmente da mãe. Após cair da muralha, Naamá sofreu com desmaios até ficar desacordada, já Salomão sofreu as consequências do confronto final com Rezom.

“Foi muito bom ver o Roboão nesse lugar de cuidado e zelo pelos pais, pois mostra muito o amadurecimento dele”, contou.

Henrique Camargo agradece à parceria de Guilherme Dellorto e Ingrid Conte (Divulgação/Seriella Productions)

Acompanhe Reis — A Divisão de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir.