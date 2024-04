Iano Salomão analisa Sisaque em Reis: "Personagem forte"

Alto contraste

Iano analisa vilania de Sisaque na série Iano analisa vilania de Sisaque na série (Divulgação/Seriella Productions)

O faraó Sisaque, personagem de Iano Salomão em Reis, promete atrapalhar a vida de Salomão (Guilherme Dellorto) com seus planos para recuperar as finanças do Egito na décima temporada da série, A Decadência.

Em entrevista ao site oficial, o ator analisou o soberano egípcio e revelou que gosta de acompanhar as impressões dos fãs sobre o personagem nas redes sociais.

Iano relembrou que uma das principais motivações do faraó na nona temporada da série, A Sucessão, era se manter no poder. No entanto, a decadência econômica do Egito atrapalhou seus planos. Por conta disso, Sisaque buscou se aliar a Salomão com a influência de Nebset (Priscila Ubba).

Na trama, o faraó propôs engravidar a princesa egípcia desde que ela convencesse o rei de Israel a se unir ao Egito. Desesperada em dar um herdeiro a Salomão, Nebset aceitou se deitar com Sisaque.

O desespero da egípcia promete ser um dos artifícios utilizados por Sisaque para ampliar ainda mais a influência do Egito sobre Israel em A Decadência. Na reta final da nona temporada, Nebset foi chantageada novamente e aceitou dormir com o faraó mais uma vez.

Relembre:

Para viver o faraó, o ator teve aulas sobre os costumes egípcios, o que facilitou a composição do personagem. O kajal [tipo de maquiagem característica daquela sociedade], por exemplo, foi responsável por trazer mais expressividade para o olhar de Iano em cena.

Iano também passou por uma transformação radical no visual para dar vida ao personagem e raspou o cabelo e a barba.

Sobre outros elementos que agregam ao trabalho, o ator contou que a longevidade do projeto permite uma certa experimentação.

"Estou construindo o personagem durante [as gravações], porque tenho a oportunidade de olhar e ver o que funciona. Acho o Sisaque um personagem extremamente interessante e forte”, avisou o ator.

Instigado pelo personagem, Iano quer despertar cada vez mais o interesse do público por Sisaque, e admite acompanhar os comentários na internet sobre a superprodução: “Costumo dizer que a atuação é um dos poucos lugares que a opinião do leigo é tão ou mais importante que a do especialista. É interessante, tenho vontade de saber, entro nas redes sociais para ver o que o público comenta, até para olhar [para o meu trabalho] de outro ponto”, finaliza.

Reis — A Decadência estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, você pode rever todos os episódios da série no PlayPlus.com.

Elenco de Reis destaca as cenas mais intensas da série:

