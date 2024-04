Ingrid Conte reflete sobre Naamá em Reis — A Decadência: 'Onde ela está, tem conflito'

Alto contraste

Ingrid Conte se prepara para a nova fase de Naamá Ingrid Conte se prepara para a nova fase de Naamá (Divulgação/Seriella Productions)

Com uma personagem tão intensa em mãos, Ingrid Conte tem brilhado como Naamá em Reis. E agora, prestes a estrear mais uma fase da personagem em A Decadência, a atriz contou ao site oficial como será este novo momento, além de destacar a parceria com Guilherme Dellorto e Henrique Camargo no projeto.

Ingrid está na superprodução desde o início e, a partir de 22 de abril, o público descobrirá como fica a relação entre Salomão, Naamá e Roboão após os acontecimentos tensos do final de A Sucessão.

"A décima temporada começa com uma Naamá se sentindo muito culpada por seus erros", apontou a atriz.

Ingrid aproveitou para refletir sobre as atitudes da amonita: “Costumo dizer que no fundo do poço é onde tem uma mola e é quando acontecem as maiores transformações, e a Naamá vai chegar lá".

Ingrid voltou a contracenar com Guilherme na reta final de A Sucessão Ingrid voltou a contracenar com Guilherme na reta final de A Sucessão (Divulgação/Seriella Productions)

Na reta final de A Sucessão, o público acompanhou a volta de Naamá a Jerusalém e percebeu que ainda há assuntos a serem resolvidos entre a mãe de Roboão e Salomão. Ingrid voltou a contracenar com Guilherme Dellorto e reforçou a importância da parceria com o ator para o sucesso desta história com o público.

“Está incrível porque eu e o Guilherme construímos uma parceria tão forte desde o início a partir da história dos personagens, e é engraçado, até falamos que é como se não tivéssemos parado de gravar juntos. Quando voltamos, e temos feito muito mais cenas juntos de novo, é quase um resgate de tudo aquilo que vivemos e sentimos em um primeiro momento, e com o plus [bônus] de termos uma bagagem maior da história desses personagens”, refletiu a atriz.

A relação entre Naamá e Roboão também vai se transformar após o herdeiro do trono de Israel fugir para a Síria para ficar com Rezom (Nando Rodrigues):

“Roboão vai perceber que a mãe continua, de alguma forma, em função dessa obsessão pelo amor de Salomão. Isso vai fazer com que ela se sinta cada vez mais sozinha”, contou.

Em Reis juntos desde a primeira cena do primeiro episódio da série, Ingrid desenvolveu uma relação e afeto muito especiais por Henrique Camargo, que à época da estreia, ainda era um adolescente.

Ingrid Conte e Henrique Camargo estão juntos desde o início de Reis Ingrid Conte e Henrique Camargo estão juntos desde o início de Reis (Divulgação/Seriella Productions)

“Foi mágico porque quando comecei esse processo [de preparação] dois anos atrás, tive que desenvolver com ele, com a ajuda da Fernanda Guimarães [preparadora de elenco da série], uma relação de mãe e filho, como cuidar de uma pessoa, como olhar e educar de forma carinhosa, mas objetiva também”, ressaltou.

A relação entre os dois fez Ingrid refletir sobre o carinho de mãe pelos filhos:

“E é muito engraçado porque, depois de dois anos, olho para o Henrique e desenvolvi um carinho que nunca senti por ninguém, quero que ele seja feliz. Penso que é esse o carinho de mãe, querer que ele seja uma pessoa cada vez melhor, evoluída, e isso veio através da personagem”.

Por fim, Ingrid definiu o que podemos esperar da amonita:

"Onde Naamá está, tem conflito!”.

Assista ao teaser da décima temporada:

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. E para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com e acompanhar a trajetória de Salomão na RECORD.

Elenco relembra momentos marcantes dos personagens:

