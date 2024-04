Jaqueline Dantas será Raquel em Reis — A Decadência: 'Doce e encantadora'

Alto contraste

Jaqueline Dantas interpreta Raquel na série Reis Jaqueline Dantas interpreta Raquel na série Reis (Reprodução/Instagram)

Jaqueline Dantas é mais um nome confirmado no elenco da décima temporada de Reis, A Decadência. Na nova fase da trama, a atriz dará vida a Raquel, sua primeira personagem na RECORD. Em entrevista ao site oficial, a artista contou como tem se preparado para o trabalho na emissora e revelou contar os dias para a estreia.

"Estou muito feliz por estrear na televisão. A Raquel é doce, encantadora e vai atrás de seus sonhos", disse.

Para participar de uma série bíblica, a atriz passou por um período de preparação. "Fizemos uma leitura online com o Gonza [Antonio Gonzales, preparador de elenco] e depois tivemos um encontro presencial. Estudamos juntos, trocamos ideias e conversamos sobre os costumes característicos da época. Também fiz pesquisas na internet e li algumas passagens da Bíblia para me inserir na história. Tem sido uma experiência muito legal".

Jaqueline tem experiência no cinema, teatro e curtas, mas, ainda assim, se impressionou com a grandiosidade dos estúdios da Seriella Productions no Rio de Janeiro. "O meu primeiro dia de gravação foi com o Foguinho [Rudi Lagemann, diretor-geral]. Eu não conhecia o cenário, então quando entrei no set, pensei: 'Nossa, que coisa linda'. Fiquei encantada com os ambientes e o figurino. Me imaginei vivendo naquela época e me inseri naquele contexto".

A atriz também confidenciou estar empolgada para apresentar Raquel ao público. "Estou ansiosa para a estreia. Tenho certeza de que as pessoas vão se encantar, se surpreender e se emocionar".

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja a história de Salomão na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Atores de Reis escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

