Joelson Medeiros relata desafios para viver Avner em Reis: ‘Personagem pacato e simples’

Joelson Medeiros é Avner em Reis — A Divisão (Divulgação/Seriella Productions)

Na reta final de A Decadência, o público viu Avner (Joelson Medeiros) rapidamente, quando o profeta se aproximou de Salomão (Guilherme Dellorto) e presenciou a revolta de Jeroboão (Vitor Novello) com o rei de Israel. Agora, na décima primeira temporada de Reis, intitulada A Divisão, os fãs vão entender as motivações e conflitos complexos que rondam o personagem.

De volta à RECORD após participar de produções como Gênesis (2021) e A Terra Prometida (2016), Joelson Medeiros relatou os desafios de viver Avner em Reis e compartilhou detalhes da preparação.

“Sempre comento do prazer que tenho de trabalhar aqui. Apesar de ser uma grande produção e não dar para ter um minuto de desatenção, o que não se perde aqui na RECORD é o [lado] humano, o contato, carinho e respeito”, afirmou o ator.

Joelson garantiu que a responsabilidade de entrar em uma superprodução no estágio inicial ou em andamento não é diferente: “Nossa grande responsabilidade como ator é sempre contar uma boa história. Claro que, para mim, que estou entrando em um projeto que já tem um sucesso [facilita]. Observei e vi antes para ver o tom exercido na direção, na dramaturgia, para entender como deveria chegar. Tem essa responsabilidade de pegar um projeto em andamento, mas é sempre a mesma”.

Para viver Avner, Joelson contou com a ajuda da preparadora de elenco Suzana Abranches, que já o acompanhou em outros trabalhos, e refletiu sobre a trajetória surpreendente do personagem: “Ele me pegou de surpresa. Ao mesmo tempo, em que tinha o desafio, para mim, de uma distância, por ser um profeta, me deparei com personagem muito humano”.

Joelson Medeiros aparece na maioria das cenas com um jumento

Desde a primeira cena, Joelson tem um companheiro inseparável, um jumento. E o ator apontou que gravar com animais é sempre imprevisível e às vezes, é necessário adaptar a cena.

“Eles têm um temperamento particular e a equipe tem que estar a serviço. Então, temos que ter um pouco de paciência. Não tive nenhum problema com as cenas que tive que fazer com o jumento”, lembrou.

O ator está animado para saber como o público irá receber os dilemas de Avner na décima primeira temporada: “Me dediquei muito para fazer, foi um trabalho que fiz com carinho, amor e delicadeza”.

Qual será o erro de Avner?