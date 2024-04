Julia Johnsson estreia na RECORD como Elisha em Reis — A Decadência: 'Experiência incrível'

Alto contraste

Julia Johnsson é Elisha na décima temporada de Reis Julia Johnsson é Elisha na décima temporada de Reis (Divulgação/Carlo Locatelli)

Julia Johnsson será Elisha na décima temporada da série Reis, A Decadência. A atriz, que já tem experiência no teatro, celebra sua estreia na RECORD.

Em entrevista ao site oficial, Julia confidenciou que o desejo de atuar na TV veio após uma breve participação em uma novela da emissora, em 2011.

"Com 14 anos, participei do elenco de apoio da novela Rebelde (2011) na RECORD e ali descobri a minha paixão pela televisão. Depois disso, estudei e fiz cursos fora do país. Também atuei em peças de teatro, publicidades e curtas-metragens. Agora, volto para a emissora para estrear na TV com a minha primeira personagem. Estou muito animada, a equipe é maravilhosa e fui muito bem-recebida por todos".

Desde dezembro de 2023, a atriz tem se preparado para viver Elisha na série. "Comecei com as leituras dos episódios e tive aulas com a Susana Abrantes e o Thales Coutinho [preparadores de elenco]. Eles são incríveis e estou amando descobrir mais sobre a personagem".

Julia já gravou algumas cenas para Reis e sentiu diferença entre atuar nos palcos e nos estúdios. "No teatro, sempre apresentamos a mesma coisa para o público, já na televisão não. No set, repetimos as cenas várias vezes para todas as câmeras. Então, é um desafio permanecer focada durante todo esse tempo em que estamos no estúdio. São muitas pessoas, não é igual ao teatro, que você está no palco apenas com os outros atores. Tem sido uma experiência incrível".

Além de atriz, a artista também trabalhou como assistente de direção e tem usado todo aprendizado durante as gravações. "Voltar para a televisão com essa experiência 'atrás das câmeras' me deixou mais à vontade. Entendo como as coisas funcionam, o enquadramento da câmera, a posição das luzes".

O resultado de tanto trabalho e dedicação o público irá conferir na tela da RECORD em abril: "A Elisha vai chegar chegando. Ela é uma mulher jovem e impulsiva, que deseja conquistar o seu lugar. Estou realizada por trabalhar com o que mais amo e em uma emissora tão incrível. Tenho ótimas expectativas para a décima temporada. Terá muita confusão, atritos e amor", garantiu Julia.

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja os episódios da série no PlayPlus.com e a história de Salomão na emissora.

