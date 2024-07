Juliana Knust analisa Maaca em Reis: ‘Intensa e objetiva’

‌



Juliana Knust vive Maaca após passagem de tempo em Reis Divulgação/Seriella Productions

Em Reis — A Divisão, o público acompanhou a passagem de tempo e uma Maaca mais madura, interpretada por Juliana Knust. A então esposa de Roboão (Heitor Martinez) conseguiu chegar onde mais almejava: o posto de rainha, e se tornou uma das mulheres mais poderosas do reino do sul de Israel, Judá.

“É uma Maaca mais intensa e objetiva, mas sempre buscando aquela essência de quando era jovem. A Maaca é uma pessoa muito narcisista, faz questão que os outros dependam dela”, comentou Juliana em entrevista ao site oficial.

A atriz assumiu a personagem de Juliana Xavier, que viveu Maaca na juventude, e já demonstrava o lado manipulador e vitimista da filha de Absalão (Ricky Tavares).

“Amo a Ju [Juliana Xavier], tenho um carinho enorme por ela. Para mim, é um prazer pegar essa personagem porque admiro muito o trabalho dela, é uma atriz fenomenal. Nós tivemos que ter essa conexão porque quando entrei a Ju não estava no ar ainda, [nós] conversamos bastante e tivemos alguns encontros com a Fernanda Guimarães [uma das preparadoras de elenco da série], que amo, para a chegarmos em um lugar comum”, revelou.

Na décima primeira temporada, os fãs da superprodução também conheceram os filhos de Maaca já adultos. Porém, os olhos dela são apenas para o primogênito Abias (Gabriel Vivan) e Asa (Miguel Moro), neto criado como filho pela rainha.

“A Maaca domina completamente o Abias, mas ele é igual a ela. Vai chegar uma hora que vai ter um embate entre os dois. Mas enquanto pode, o deixa dependente o tempo inteiro, ela faz chantagem mesmo. A Maaca quer se manter no poder, pois acha que tinha que ser dela e do pai. Ela tem esse objetivo de ter o poder absoluto”, destacou Juliana.

Juliana Knust elogia trabalho de Ju Xavier como Maaca: 'Atriz fenomenal' Divulgação/Seriella Productions

Na série, a atriz contracena bastante com Gabriel Vivan e Miguel Moro, a quem não poupou elogios e destacou a disponibilidade dos atores:

“De cara, tivemos uma conexão muito grande. O Gabriel é uma pessoa muito aberta e disponível, isso é muito bom para uma relação de atores. Facilita o nosso trabalho quando a gente consegue ter essa conexão. Está sendo maravilhoso. E Miguel é um geniozinho. É muito querido, estudioso e atento. É uma criança que você vê que entende o lugar que está. A gente tem um trabalho muito sério e que facilmente você pode se desconectar porque tem muita gente ao redor, falando. E ele é muito concentrado”.

A rivalidade entre Maaca e Maalate, vivida por Bianka Fernandes, também promete continuar a mexer com as emoções do público: “A gente continua com esse embate, é para sempre. Uma não aceita que a outra tenha tomado o lugar dela. E a Maaca não é fácil, gosta de espezinhar de forma classuda, de diminuir a pessoa”.

Em A Divisão, Juliana celebrou a volta à RECORD após estrelar Todas As Garotas em Mim, em 2022.

“A RECORD é o lugar que cheguei em 2017 e fui abraçada, fiz trabalhos muito bacanas. É um lugar que a gente consegue fazer com que todos estejam em sintonia, não tem ninguém melhor do que ninguém. Me sinto muito confortável e feliz”.