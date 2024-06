Juliana Xavier opina sobre atitudes de Maaca em Reis — A Divisão: ‘Faz questão de ser má’

Alto contraste

A+

A-

Juliana Xavier é Maaca em Reis — A Divisão (Divulgação/Seriella Productions)

Na reta final de A Decadência, o público começou a entender a personalidade e as intenções de Maaca (Juliana Xavier) com Roboão (Henrique Camargo). Ao site oficial, Juliana Xavier explicou como é esta nova fase na vida da filha de Absalão (Ricky Tavares) e como será a dinâmica com Maalate, vivida por Luana Camaleão em Reis — A Divisão.

“A Maaca faz questão de ser má e tenho entendido que a tendência é piorar, porque ela tem uma personalidade muito manipuladora e exerce influência sobre o Roboão”, destacou Juliana.

A atriz lembrou que a personagem deu sinais no decorrer da décima temporada em situações pontuais, ao humilhar Tafate (Oli Bela) e Basemate (Joana Freymuller) quando passavam um tempo na casa de Zabude (Vicente Tuchinski).

De acordo com Juliana Xavier, Maaca faz questão de ser má (Divulgação/Seriella Productions)

Da mesma forma, Naamá (Ingrid Conte) teve os sentimentos feridos quando tentou se justificar com o filho após ser flagrada com Rezom (Nando Rodrigues), e foi acusada por Maaca de não ser uma boa mãe para Roboão.

Juliana apontou que Maaca não é amadora e vai criando conexões aos poucos para manipular a situação a seu favor, como morar no harém de Salomão (Guilherme Dellorto) a fim de se aproximar de Roboão (Henrique Camargo) para alcançar seu objetivo.

“Ela tem essa fome do poder, do que seria dela por direito por causa do pai. E mesmo a relação com Zabude [que criou Maaca após a morte de Absalão] é defasada, porque embora ele seja muito cuidadoso e atencioso, como uma figura paterna, ela não consegue ter laços com ele”.

A relação de Maaca com Roboão, que se intensificou no final da décima temporada, com a troca de papiros entre eles, promete dar o tom e criar diversos conflitos ao longo dos novos episódios.

Juliana Xavier e Henrique Camargo são Maaca e Roboão em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

“Ela quer que o Roboão seja dela, que só tenha olhos para ela. Com os papiros, tem uma conexão e um desejo forte. Depois que Maaca diz que está grávida e é apresentada como esposa, ela vai atrás dele e implora, pois ele não quer ficar com ela. Mas Maaca vai quebrando a resistência bem aos pouquinhos e isso é da personalidade dela”, ressaltou a atriz.

Juliana completou: “A Maaca vai conquistando tudo o que ela quer”.

De acordo com a atriz, a relação entre a sua personagem e Maalate, que era amigável, vai virar uma verdadeira guerra a partir da descoberta da gravidez.

“Tem muita mágoa e elas não se entendem mais, viram rivais”, enfatizou.

Juliana Xavier revela que uma das principais características de Maaca é a manipulação (Divulgação/Seriella Productions)

Com Roboão assumindo o trono e Maaca sendo uma das esposas do rei, a parceria de Juliana com Henrique Camargo tem sido fundamental para o sucesso da dinâmica dos personagens na série:

“O Henrique foi uma grata surpresa que tive quando cheguei para fazer esse trabalho. Ele é muito comprometido e estudioso. Pessoalmente, admiro muito porque também sou muito estudiosa, então quando encontro um colega com as mesmas características, fico feliz, sei que estamos falando a mesma língua. E as trocas têm sido ótimas e rendido boas cenas”.

A atriz espera que o público se surpreenda e se emocione com a superprodução.

“Espero que as pessoas também reflitam porque temos uma função aqui com nossos personagens, com as histórias que contamos. Aproveitem o que vem pela frente”, finalizou Juliana.

Será que Maaca vai chegar ao poder? Descubra em Reis — A Divisão de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD, com melhores momentos aos sábados, no mesmo horário. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com .