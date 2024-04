Julianne Trevisol comenta nova fase de Mazaab na décima temporada de Reis, A Decadência

Alto contraste

Julianne Trevsiol grava cenas de A Decadência Julianne Trevsiol grava cenas de A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Mazaab foi responsável por muitos conflitos no harém de Salomão (Guilherme Dellorto). Na nona temporada de Reis, A Sucessão, a edomita seduziu o rei de Israel e causou inveja nas outras mulheres, principalmente nas egípcias, com sua beleza e determinação.

Em entrevista ao site oficial, Julianne Trevisol analisou a ousadia da personagem, relembrou o processo de caracterização e falou sobre a décima fase da trama, A Decadência.

"A Mazaab entrou na trama para reafirmar o início das alianças de Salomão [com mulheres estrangeiras] e para que o público começasse a entender as consequências disso. Foi uma personagem muito diferenciada desde o começo, porque veio com todo esse conceito de uma caracterização específica, onde fizemos um processo de mudança radical, para ficar ruiva e colocar um 'cabelão' por conta da descendência dela", explica.

Mazaab pediu a permissão de Salomão para cultuar deuses edomitas em Israel:

Antes de Mazaab, o cabelo natural de Julianne era castanho escuro, curto e com franja. "Nunca tinha sido ruiva nesse tom mais aberto, então, deu muito trabalho. A cada dez dias, retocamos a raiz para que realmente pareça um ruivo natural, pintamos até a sobrancelha. A caracterização é realmente um ponto muito forte da Mazaab, pois ela chegou afrontando as egípcias com esse cabelo que precisava ser o mais bonito, volumoso e sedoso. A personagem chegou no harém muito misteriosa, mas com ousadia, irreverência e deboche com as outras mulheres".

Mazaab exibiu seu longo cabelo ruivo para provocar Nebset (Priscila Ubba) Mazaab exibiu seu longo cabelo ruivo para provocar Nebset (Priscila Ubba) (Divulgação/Seriella Productions)

Já na décima temporada, A Decadência, a história da edomita será mais explorada. "Nessa nova fase, veremos várias nuances da Mazaab e ficará mais claro quais são os objetivos dela na trama. Então, temos trabalhado isso na preparação, estudamos cada episódio. Com essa pausa entre as temporadas, conseguimos ter tempo para nos aprofundar nas cenas".

Mazaab é esposa de Salomão Mazaab é esposa de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

Para a atriz, a direção de Rudi Lagemann tem feito as gravações serem ainda mais especiais. "É um profissional que admiro muito. Ele chegou com ideias maravilhosas e novas motivações para todos nós. Como temos gravado com mais calma, conseguimos curtir muito mais as diárias de gravação. Temos feito tudo com muito apreço e carinho para ficar uma décima temporada linda".

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a trajetória de Salomão na emissora a partir desta segunda (18).

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

