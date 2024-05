Kauã Rodríguez comenta nova fase de Benami em Reis — A Decadência: ‘Mudou completamente’

Alto contraste

O retorno de Benami em Reis — A Decadência foi marcado por um ato cruel. Nos primeiros episódios da décima temporada, o amonita incendiou a vinha de Naamá (Ingrid Conte), sua irmã, para despistar os soldados israelitas e sequestrar sete bebês de Jerusalém para um ritual em Amom, assim ele se tornaria o rei dos amonitas. Em entrevista ao site oficial, Kauã Rodríguez analisou a nova fase do personagem na trama e os desafios de interpretá-la.

“O Benami está passando por muitas mudanças. Se comparado a oitava temporada [A Consequência], ele mudou completamente, estou interpretando outro personagem. Antes, ele era um cara que trabalhava em uma loja de frutas. Agora, pode ser herdeiro do trono do país dele, Amom. O personagem amadurece e se torna uma pessoa egoísta, mas o que permanece muito forte nele é o amor pela irmã, Naamá”.

Kauã explica que, na mente de Benami, o incêndio na vinha faria Naamá se sentir tão sozinha em Israel a ponto de segui-lo para Amom, já que o local era a única lembrança que ela tinha do início do relacionamento com Salomão (Guilherme Dellorto). “Ele põe fogo na vinha justamente para as pessoas irem até lá enquanto ele foge com as crianças, mas é mais complexo do que isso. No fundo, o Benami também queria desfazer qualquer vínculo que a Naamá tinha com Israel e com o rei”.

Para o ator, a nova fase do amonita tem sido um desafio, mas a caracterização o ajuda a entender que o Benami se tornou um adulto. “Pela primeira vez, estou me vendo de barba cheia. Sempre tive o cabelo grande e cacheado, e agora está curto. O figurino foi a maior surpresa para mim. Muda completamente. O Benami está em outro patamar. Ele é um príncipe e anda como tal”.

A preparação também foi fundamental para Kauã trazer maturidade a sua interpretação. “O Gonza [Antonio Gonzales, preparador de elenco] tem me ajudado muito nesse processo da décima temporada. Resgatamos tudo o que o Benami viveu em A Consequência e trouxemos dez anos a mais para o personagem. Também acompanhei a nona temporada [A Sucessão] para entender qual norte eu poderia seguir”.

Por fim, o ator revelou o quanto está feliz por fazer parte da décima temporada de Reis, A Decadência: “Estou muito grato de ter voltado à trama e reencontrado o elenco. É uma sensação de família e acolhimento. O Benami tem sido um presente”.

Continue acompanhando a trajetória de Benami na décima temporada de Reis, A Decadência. A série vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na tela da RECORD. E para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.

