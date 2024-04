Ana Isabela Godinho interpreta Dandara em Reis — A Decadência: ‘Alegre e divertida’

Entrevistas |Bianca Godoi e Gabriel Alberto, do site oficial

Alto contraste

A+

A-

Ana Isabela Godinho é Dandara em A Decadência (Allan Rodrigues/Divulgação)

Ana Isabela Godinho celebra sua estreia na RECORD como parte do elenco da décima temporada de Reis, A Decadência. Na nova fase da série, a atriz será Dandara, uma das amigas e serva de Makeda (Sharam Diniz), a Rainha de Sabá.

Em entrevista ao site oficial, a atriz adiantou as principais características da personagem e destacou a união entre ela e as atrizes que fazem parte do núcleo das mulheres sabéias na trama.

“A Dandara é uma moça muito boa, alegre, divertida e que se preocupa com o bem-estar de Makeda. Além disso, ela gosta de sempre estar com as amigas de infância, que são a Kieza [Bruna Inocencio], a Abayomi [Angélica Pimenta], a Paleza [Natállia Lorran] e a própria Rainha de Sabá. Elas têm uma conexão muito forte”.

A preparadora de elenco Fernanda Guimarães foi a responsável por ajudar Ana Isabela a entender e construir Dandara. “A Fernanda é uma pessoa incrível, vou levá-la para a minha vida. Ela tem uma leveza tão grande para nos preparar, ela nos transforma e, juntas, fazemos tantas descobertas. Tem sido muito importante ter essa preparação com ela”.

Continua após a publicidade

Ana Isabela fala sobre o núcleo de Sabá (Allan Rodrigues/Divulgação)

Para a atriz, a melhor parte da preparação é trazer a amizade das personagens para a vida real. “O mais legal é que eu e as meninas [do núcleo de Sabá] tivemos uma conexão muito boa desde o primeiro encontro, e isso flui naturalmente em cena. Essa troca tem sido incrível, todas são maravilhosas e têm feito um lindo trabalho. As mulheres sabéias são muito amigas, então é importante que tenhamos uma boa relação [nos bastidores] para passar verdade para o público”.

Ana ainda ressaltou sua admiração por Sharam Diniz. “Tê-la como a Rainha de Sabá [Makeda] é um exemplo para nós, porque, além de ser angolana, ela vem com tanta potência, representando nosso povo e ancestralidade. Isso é muito importante”.

Continua após a publicidade

A intérprete de Dandara em Reis também revelou o que o público pode esperar de A Decadência. “Meu coração está a mil porque é a minha primeira vez na casa. São muitos aprendizados. Estou apaixonada pelo projeto. Está tudo incrível. Acredito que as pessoas vão se identificar com o núcleo de Sabá”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, acompanhe a edição especial da série na emissora e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios.

Veja motivos para acompanhar a edição especial da série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!