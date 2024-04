Kauã Rodríguez revela retorno de Benami em Reis, A Decadência 

Alto contraste

Kauã Rodríguez volta como Benami em A Decadência Kauã Rodríguez volta como Benami em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Kauã Rodríguez interpretou Benami na oitava temporada de Reis, A Consequência, fase que mostrou a insatisfação do jovem com o relacionamento de Naamá (Ingrid Conte) e Salomão (Guilherme Dellorto).

Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou o início do processo, analisou os conflitos do personagem com a irmã, elencou as cenas marcantes e falou sobre o retorno de Benami na décima parte da série, A Decadência.

"Eu não esperava que fosse fazer o Benami porque, naquela época, ele seria mais velho do que a Naamá. Quando fui fazer os testes, eu tinha 22 anos, e os demais atores 28 para cima. Lá, reencontrei a Ingrid Conte, nós já nos conhecíamos de Topíssima (2019), e ficou nítido a energia que tínhamos em cena. Um mês depois, recebi a resposta, foi uma surpresa. Deu tudo certo e foi lindo", contou Kauã, que disputou o papel em uma seleção que reuniu sessenta candidatos.

Rodríguez é natural do Ceará e veio para o Rio de Janeiro em busca do sonho de atuar. Longe da família há anos, o ator se sentiu acolhido pelo núcleo familiar de seu personagem na trama. "Tenho sete irmãos [na vida real] e fiquei longe deles durante cinco anos. Com o Benami, reencontrei esse afeto familiar. A Ingrid Conte (Naamá), o João Faria (Doran), o Akin Garragar (Amã) e o Robson Santos (Zeleque) me ajudaram a resgatar esse carinho. A RECORD me trouxe uma sensação muito forte de família".

Em A Consequência, Naamá, irmã de Benami, se envolveu com Salomão antes do casamento e engravidou. No entanto, o rei não a assumiu como esposa perante Israel, o que enfureceu o rapaz. "Foi um desafio encontrar esse lugar de autoridade, porque o Benami amava muito a Naamá. Mas, como eles cresceram sem os pais e eram estrangeiros em Israel, ele precisou cuidar e ser responsável por ela. A Naamá estava apaixonada por um príncipe que se tornaria o rei de Israel. Na época, os reis tinham várias mulheres e o personagem acompanhou tudo o que aconteceu com Davi (Petrônio Gontijo). Ele não queria que a irmã dele fosse só mais uma esposa no harém e tivesse que disputar a atenção de um homem. Para o Benami, a Naamá merecia muito mais".

Cena em que Benami anúncia a morte de Zeleque a Naamá marcou Kauã Cena em que Benami anúncia a morte de Zeleque a Naamá marcou Kauã (Reprodução/RECORD)

Além do conflito com a irmã, o jovem ainda enfrentou momentos difíceis na trama, como a morte de Zeleque (Robson Santos). "A cena em que o Benami e o Doran contam para Naamá que o tio deles tinha morrido me marcou. Senti de verdade uma dor no peito e chorei. Perdi a minha avó há três anos e acabei resgatando aquele lugar triste, a sensação de perda. Enquanto eu falava o texto, me emocionava, as lágrimas desciam. Nunca tinha vivido algo assim no set".

Kauã celebra trabalho em Reis Kauã celebra trabalho em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

O último dia de gravação de Kauã na oitava temporada, A Consequência, também foi especial. "Gravamos em uma fazenda na zona norte do Rio de Janeiro. Era fim de tarde e tinha aquele pôr do sol na nossa frente. Era uma cena muito importante, a coroação de Salomão. O céu estava vermelho, a natureza, as montanhas, foi um dia lindo. Aquilo me emocionou muito, eu até tirei uma foto, imprimi e deixei no meu quarto".

Já sobre o retorno de Benami em Reis — A Decadência, o ator garantiu: "O público vai se surpreender muito".

Não perca a décima temporada de Reis, A Decadência, em abril de 2024 na RECORD.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

De olho na décima temporada