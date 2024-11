Letícia Medina analisa difícil trajetória de Joela na série Reis Atriz continuará a contar a história da personagem na décima segunda fase da trama, A Emboscada Entrevistas|Bianca Godoi, do site oficial 16/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h00 ) twitter

Letícia Medina interpretou Joela na décima primeira temporada de Reis, A Divisão, e continuará a contar a história da personagem na décima segunda fase da trama, A Emboscada. Em entrevista ao site oficial, a atriz relembrou a difícil trajetória da jovem na série e revelou o que está por vir na trama.

“Eu amo trabalhar na RECORD, é uma empresa que sempre me acolheu e me deu bons papéis. A Joela é diferente, é um grande desafio, tivemos cenas muito pesadas. É uma personagem que tem um arco dramático superinteressante e uma complexidade bacana. Realmente é um presente”.

Para viver Joela, Letícia teve o auxílio dos preparadores de elenco Antonio Gonzales e Suzana Abranches. “Eles me deram todo o contexto da Joela e me ajudaram muito quanto à atuação e à construção da personagem. Fizemos inúmeras reuniões também com a Karen Marinho (Amália) e o Willian Mello (Semaías) que são os meus pais na ficção. O apoio do Gonza e da Susana foi fundamental para que eu entregasse verdade em cenas difíceis e complicadas. Todo dia eu tinha uma sequência pesada para fazer e precisava estar sempre focada. É uma personagem bem densa, então tive que me preparar bastante e ter muita concentração durante as gravações também”.

A história de Joela em Reis é marcada por decisões erradas e sofrimento. Na trama, a jovem, que é filha de um levita, foge de casa, se afasta de Deus e decide se tornar sacerdotisa de aserá. Letícia a considera uma personagem persistente: “Às vezes até demais, ela coloca uma coisa na cabeça e vai atrás até o fim, mesmo que dê tudo errado. Não podemos negar que a Joela é muito persistente e até teimosa”.

Em A Divisão, o público acompanhou a luta de Amália e Semaías para resgatar a filha. “A Joela foi criada em um lar cristão, voltado para Deus, e se rebelou contra isso. No contexto da série, tínhamos uma Jerusalém muito dividida em crenças e ela via aquelas sacerdotisas independes e lindas, e desejou ser uma delas. Amália e Semaías deixaram claro que a receberiam de volta e não se importariam com a vergonha dela ter se desviado, mas ela não volta atrás. A Joela fugiu de casa, trocou Deus por aserá e percebe que está dando tudo errado, mas na cabeça dela, já é tarde demais para se redimir”.

A raiva e a frustração tomaram conta de Joela e, sem pensar nas consequências, ela confrontou Abias (Gabriel Vivan), descumprindo uma ordem direta de Baalnatan (Felipe Camelo). Por causa disso, a jovem foi espancada pelo sodomita chefe de aserá.

“Foi muito pesado. É uma cena que veio logo depois da Joela sofrer uma violência sexual por Jucal (Robson Maia). Antes da gravação, eu e o Felipe [Baalnatan] marcamos três horas de ensaio para estudarmos a cena. O Hudson [Vianna, um dos diretores de Reis] dirigiu e teve o maior cuidado e paciência com a gente. Ficamos horas gravando por causa de efeito, de maquiagem, e foi bem difícil, mas gratificante. Vi o resultado no ar e gostei, entregamos verdade, o que tanto me preocupo em passar para o público. Além disso, também tínhamos a responsabilidade de fazer bem a cena escrita pela autora (Cristiane Cardoso) especialmente para nós. Entregamos o nosso melhor para fazer jus àquilo que ela escreveu”.

Letícia também destacou a maquiagem, que foi essencial para trazer o efeito visual impactante que a sequência exigia: “A maquiagem foi feita pela Sueli Fonseca, caracterizadora de efeitos. Ela é maravilhosa. Tivemos prótese, componentes de efeito que denotam sangue, todos os hematomas, demorou cerca de 40 minutos para ficar pronto. A RECORD arrebenta nessa parte de efeitos, eles fazem muito bem, fica tão real. Andei pelos bastidores e todos ficaram assustados olhando para mim”.

A atriz relembra a sensação de ter finalizado a gravação naquele dia: “Emocionalmente foi uma cena bem cansativa, terminei exausta. O Felipe estava se sentindo a pior pessoa do mundo, mas nos abraçamos no final e foi bem legal. É muito pesado fazer esse tipo de cena, de agressão, tínhamos também dublês, mas demos o nosso melhor para entregar qualidade, emoção e veracidade”.

Depois de ser espancada, Joela encontrou Semaías e voltou com ele para casa por um breve período. No entanto, a jovem fugiu novamente, desta vez, com Abda (Ricardo Vianna). E com esse mistério no ar, a décima primeira temporada de Reis chegou ao fim.

“É definitivamente uma das histórias mais chocantes da série”, opinou Letícia.

A intérprete de Joela ainda falou sobre a relação com o elenco nos bastidores. “Eu só conhecia a Karen Marinho (Amália) e a Brendha Haddad (Meetabel), elas já eram minhas amigas. O Willian Mello (Semaías) e o Felipe Camelo (Baalnatan) não, mas foi uma grata surpresa. Me conectei logo de cara com o Felipe, ele é um cara maravilhoso, muito gentil e interessado, daqueles que acaba a gravação e fica no estúdio porque quer assistir e estar presente”.

Letícia também elogiou Karen Marinho e Willian Mello, que interpretam seus pais na ficção: “A Karen é uma grande atriz e uma mulher que eu admiro demais. O Will é um querido, muito gentil também. Faço parte de um núcleo gostoso de trabalhar, estar com atores na qual você tem aquela troca em cena faz toda a diferença. Quando somos amigos temos mais liberdade em cena, de propor, de criar, então é ótimo desenvolver essa relação de proximidade. Estou cercada de grandes atores e amigos”.

Sobre a décima segunda temporada, A Emboscada, Letícia adiantou: “Vocês podem esperar uma Joela amadurecida, que carrega marcas de tudo o que aconteceu na temporada anterior”.

Acesse o PlayPlus.com para rever a história de Joela na décima primeira temporada da superprodução Reis, A Divisão. A décima segunda fase da trama está disponível no Univer Vídeo.