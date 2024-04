Letícia Peroni estreia em Reis — A Decadência como Kéfira: "Grande surpresa"

|Gabriel Alberto, do site oficial

Letícia Peroni estreia como Kéfira em A Decadência Letícia Peroni estreia como Kéfira em A Decadência (Reprodução/Instagram)

A décima temporada de Reis — A Decadência estreia em abril na tela da RECORD e promete muitas novidades na história do reinado de Salomão (Guilherme Dellorto).

Entre os novos personagens da trama, Kéfira, interpretada por Letícia Peroni, deve mexer com as emoções do monarca de Israel.

Em entrevista ao site oficial, a atriz revela ter ficado surpresa com o convite para integrar a superprodução e retornar à TV após quase cinco anos — seu último papel foi em Topíssima (2019).

“Foi um susto, não gravo desde 2019, mas fiquei muito feliz com a proposta. A recepção foi maravilhosa, o elenco e a equipe são incríveis, me abraçaram e foram super acolhedores”.

Para Letícia, entrar em uma série de sucesso, que está no ar há quase dois anos, é desafiador. A atriz fala com carinho da personagem: “Ela tem uma energia diferente, é empolgante”.

Letícia já começou a gravar as cenas de Kéfira para os novos episódios da superprodução. Antes de entrar no estúdio, se dedicou durante um mês ao estudo das nuances da personagem com a preparadora de elenco da série, Suzana Abranches.

“É uma personagem gostosa de se aprofundar. É muito interessante, pois a cada frase é uma peculiaridade. [Ela tem] um jeito mais atrapalhado, é legal de explorar. Agora, com as gravações, pego o texto para estudar mais. A Kéfira é maravilhosa”, garantiu.

A jovem é conhecida por ser muito sincera, humilde e excêntrica. E para os fãs de Reis, ansiosos pela volta da série, Letícia adiantou: “Ela vai ser uma grande surpresa, uma personagem diferente, que se destaca”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

