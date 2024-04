Luana Camaleão celebra nova personagem em Reis — A Decadência: "Curiosa para saber a reação do público" Atriz retorna à emissora depois de viver Kéfera na novela Gênesis (2021) e Paloma em Todas as Garotas em Mim (2022)

Luana Camaleão é Maalate na décima temporada Luana Camaleão é Maalate na décima temporada (Reprodução/Instagram)

Luana Camaleão interpretou Kéfera na novela Gênesis (2021) e Paloma em Todas as Garotas em Mim (2022). Neste ano, a atriz comemora o terceiro trabalho na RECORD e integra o elenco da décima temporada de Reis, A Decadência, como Maalate.

Em entrevista ao site oficial, a artista comentou o retorno à emissora e os preparativos para o novo projeto.

"É bem gostoso rever a equipe, os colegas de elenco, trabalhar com eles mais uma vez e conhecer novas pessoas", disse.

Na trama, Maalate faz parte do núcleo da família de Salomão (Guilherme Dellorto) e, durante a preparação, Fernanda Guimarães [preparadora de elenco] tem ajudado a atriz a criar vínculos com os atores. "Tivemos alguns encontros e fizemos leituras conjuntas para entender os personagens, além de nos inserirmos no contexto histórico e no ambiente familiar", explicou Luana.

A atriz já gravou algumas cenas da personagem e revelou que as experiências anteriores na RECORD a fizeram encarar o set com tranquilidade. "Surpreendentemente, estou lidando com as gravações de uma maneira bem mais leve. Como é a terceira vez que trabalho na casa, tenho me sentido muito mais à vontade em cena".

Luana ainda contou estar ansiosa para a chegada de Maalate na trama. "Desde os primeiros contatos com a história, já ficamos em uma expectativa de como será no ar. Estou curiosa para saber qual será a reação do público".

A partir do dia 18 de março, você acompanha uma versão especial da série na tela da RECORD. E, no dia 22 de abril, estreia décima temporada de Reis, A Decadência. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

