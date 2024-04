Lucas Mantellato mostra preparação para viver Genubate na décima temporada de Reis

Alto contraste

Lucas Mantellato celebra estreia na TV em Reis Lucas Mantellato celebra estreia na TV em Reis (Reprodução/RECORD)

Estreante na TV como Genubate em Reis — A Sucessão, Lucas Mantellato se prepara para dar continuidade ao trabalho na superprodução. Para isso, o ator tem feito workshop de montaria, além de estudar os rumos do personagem na décima temporada da série, que estreia em abril de 2024.

“Tento criar uma ligação forte com o animal. Isso ajuda na construção do personagem e na realização da cena, quão mais próximo eu estiver, mais confortável vou me sentir na gravação. Tento me aproximar e fazer um carinho, entendê-la a fim de que ela também consiga me entender e a gente se dê bem”, explicou o ator, que tem como companheira, a égua Dica.

A relação de Genubate com o cavalo ajuda Lucas a contextualizar o panorama histórico, onde os meios de locomoção utilizados eram apenas com animais.

“Quando construo um personagem, sempre busco entender sua origem, suas raízes, as relações que ele teve na infância e tem no seu momento atual para traçar uma linha de entendimento”, contou em entrevista ao site oficial.

Ator mostra afinidade com a égua durante workshop Ator mostra afinidade com a égua durante workshop (Divulgação/Arquivo Pessoal)

Na trama, Genubate é filho de Hadade (Renan Monteiro) e Nut (Anita Amizo), e apaixonado por Nebset (Priscila Ubba). Após Hadade se tornar rei de Edom, o rapaz descobriu a verdade sobre o passado do pai e a raiva que sente de Salomão (Guilherme Dellorto).

Andar a cavalo não é novidade para o ator, que desde a infância tem uma relação próxima com os animais, algo que se intensificou na vida adulta.

“Já tinha montado, mas não tinha prática, montava a cada seis meses e fazia uns dois, três anos que não montava. É muito bom estar de volta e tirar essa ferrugem. A gente não esquece, mas perde a prática. E uma das minhas grandes questões em vida são os animais. Então faço questão de ajudar animais abandonados. Tenho uma ligação muito forte com eles”.

Assista ao vídeo exclusivo:

Sucesso como ator, modelo e criador de conteúdo

O ano de 2023 foi especial para Lucas, que concilia a carreira de ator com a de criador de conteúdo nas redes sociais.

“Talvez tenha sido o melhor ano da minha vida. Estou muito feliz e realizado. Tenho certeza de que é o começo de algo muito grande que está por vir. Até agora não descobri como concilio tudo isso. Quando não estou dentro do set ou estudando faço os conteúdos para a internet”.

Além de ator, Lucas também é modelo e criador de conteúdo Além de ator, Lucas também é modelo e criador de conteúdo (Reprodução/Instagram)

Em seus perfis, o também modelo mostra a rotina de treinos e a prática de esportes, como o futevôlei, atividade pela qual é apaixonado. Além disso, Lucas dá dicas de moda masculina e estilo de vida saudável.

“Não tem segredo. É muita dedicação, trabalho e suor. E, infelizmente, em alguns dias, poucas horas de sono. Às vezes, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas o mais importante é estar feliz e se dedicar aos nossos trabalhos. A minha prioridade hoje é o Genubate, em Reis. E a gente encaixa a parte de criador de conteúdo da maneira que pode, e está indo superbem. Amo falar de moda e vida saudável”, garantiu o ator, que completou:

“2024 vai ser um ano ainda melhor para todos nós”, concluiu.

Reveja a trajetória de Genubate em Reis no PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

