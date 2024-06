Lucca Picon se encanta com a personalidade de Ben-Simei em Reis: ‘Leal e honesto’

Alto contraste

Lucca Picon destaca qualidades de Ben-Simei na série (Divulgação/Seriella Productions)

Lucca Picon interpretou Ben-Simei em Reis — A Divisão. O ator deu vida a um personagem já conhecido pelos fãs da série, mas que até então só tinha aparecido na infância, e, ao site oficial, ele contou como foi retomar a história do jovem.

“O Ben-Simei era aquela criança bondosa, atenciosa e que fugia de conflitos, a não ser que fosse necessário. E agora volta um homem adulto, um grande guerreiro e preocupado com as pessoas ao redor, muito leal e honesto”, revelou Lucca.

O ator indicou que o nome do personagem já diz muito sobre ele, pois é uma pessoa ‘do bem’: “Ele volta governador, após se afastar por muito tempo daquelas pessoas. Trabalhou muito, se aprimorou e se tornou um homem. Agora, retorna com aquele amor que sentia pela Tafate (Bruna Trevisan)”.

Em Reis, Lucca foi dirigido por Hudson Vianna e também reencontrou Foguinho, como o diretor-geral da série, Rudi Lagemann é conhecido nos bastidores.

“É uma maravilha. Adoro o trabalho do Foguinho. Ele é ágil e eficiente. É sempre legal ter um diretor que se preocupa com a visão do ator em relação a tudo o que acontece na cena. Me sinto bem feliz em gravar e vou embora mais contente ainda após passar o dia no set”, garantiu o ator.

Na nona temporada, A Sucessão, o público conheceu Ben-Simei, interpretado por Haroun Aboud, e que, como filho de Deanne (Alanna Lopes) criado por Quimã (Paulo Vilela), cresceu no palácio de Salomão (Guilherme Dellorto) ajudando o pai.

Querido pelo público, o jovem convivia com Basemate (Joanna Freymuller) e Tafate (Oli Bela), por quem tinha uma quedinha. Ele comenta como recebeu a notícia de que daria sequência a versão mais madura do personagem:

“Como ator, isso me facilitou. Claro que há uma responsabilidade por querer dar continuidade ao projeto com a mesma paixão que todo mundo fez e se doa há anos. E me ajuda muito já ter essa história, ter o meu personagem pequeno e coisas em que eu possa me basear e entender ele melhor”, ressaltou Lucca sobre o fato de entrar em uma superprodução de sucesso e consolidada entre o público.

Ben-Simei, vivido por Lucca Picon, sempre foi interessado por Tafate (Divulgação/Seriella Productions)

“Já venho contente [para o estúdio], é só empolgação. Estou apaixonado pelo meu personagem, é muito gostoso, porque você recebe as cenas [no roteiro] e quer fazer”, completou o ator.

A relação entre Ben-Simei e Tafate mexeu com o público durante toda a temporada: “Há um lado da leveza no meio desse caos todo, foi algo que a gente se preocupou bastante em trazer, para o público parar de pensar um pouco em tudo o que está rolando e prestar atenção naquele amor jovem, com brincadeiras e provocações”.

Reveja os episódios de Reis — A Divisão no PlayPlus.com