Maurício Ribeiro revela que perdeu dez quilos para viver Sibecai em Reis: "Estou firme na academia"

Alto contraste

A+

A-

Maurício Ribeiro intensificou a rotina de exercícios Maurício Ribeiro intensificou a rotina de exercícios (Divulgação/Seriella Productions)

Em Reis desde a oitava temporada, A Consequência, Maurício Ribeiro começou a gravar as cenas de Sibecai para os novos episódios. Com estreia prevista para abril, A Decadência traz o guerreiro em uma constante jornada de amadurecimento.

Em entrevista ao site oficial, Maurício contou o que o público pode esperar de Sibecai na décima temporada: “Ele vem um pouco mais maduro e com um cargo de responsabilidade mais próximo ao Salomão. Vai ser o homem de confiança do rei”.

Para viver o personagem, o ator intensificou a rotina de treinos na academia para melhorar o condicionamento físico. Com isso, ganhou massa muscular e perdeu cerca de dez quilos.

“Antes de começar a gravar, estava uns quinze quilos acima do que estou agora. Perdi bastante peso. Estou firme na academia e intensifiquei o treino com ênfase na parte superior para ter mais força”, revelou.

Continua após a publicidade

Maurício apontou que também está focado na alimentação, pois tem facilidade para ganhar peso: “Tenho que dar uma segurada para manter o personagem durante todo o trabalho no mesmo perfil”.

Ator destaca novos rumos de Sibecai na série Ator destaca novos rumos de Sibecai na série (Divulgação/Seriella Productions)

Além dos exercícios físicos, o ator contou com a ajuda dos workshops de luta e manuseio de armas para dar mais veracidade a Sibecai.

Continua após a publicidade

“Os workshops que a gente fez ajudam a ter essa postura de cavaleiro e também a ter naturalidade com a espada e não parecer que foi ensaiado na hora”, explicou.

Na reta final de A Sucessão, o público descobriu que Omar (Théo Salomão) é filho de Sibecai e estava infiltrado no exército de Rezom (Nando Rodrigues). Maurício adorou a novidade sobre o personagem e contou que foi importante trazer mais um lado do soldado à trama.

Continua após a publicidade

“Foi maravilhoso. Trouxe uma humanidade para ele bem legal e deu um dinamismo. O Théo é um excelente ator, muito dedicado, e nossa interação foi ótima”, garantiu.

Público descobriu que Sibecai é pai de Omar Público descobriu que Sibecai é pai de Omar (Divulgação/Seriella Productions)

Sibecai sempre foi muito fiel ao rei e temente a Deus. Para o ator, a relação com Salomão é um dos maiores desafios, já que exige um equilíbrio.

“De Valente de Davi (Petrônio Gontijo), ele vem para ser guarda do Salomão. Sinto que o Sibecai tem esse carinho e, ao mesmo tempo, tem que ter um respeito, é o superior dele. Tem essa dualidade interessante de achar esse ponto entre o respeito e o carinho”, apontou Maurício ao explicar que Sibecai viu Salomão crescer, mas agora é seu subordinado.

Carreira no cinema e na música

Na entrevista, Maurício destacou a importância de explorar outras facetas no audiovisual com o lançamento da música Dias Bons e um premiado curta-metragem. Os dois são frutos da volta à universidade.

“Depois de 20 anos de carreira, voltei a estudar. Estou fazendo Produção Audiovisual para tirar esses projetos do papel e dar um destino maior para minha carreira. Apenas como ator, fico limitado, então como criador, posso expandir os horizontes e mostrar meus projetos para o mundo. É o caminho que quero seguir”, afirmou.

Em 2023, o ator dirigiu o curta-metragem O Lobo do Homem, protagonizado por Rafael Gevú, que interpretou Samuel em Reis. O filme participou de alguns festivais e coleciona prêmios. Além disso, no final do ano, Maurício tirou outro projeto do papel, o lançamento da música Dias Bons.

Ator explorar outras facetas no cinema e na música Ator explorar outras facetas no cinema e na música (Divulgação/Seriella Productions)

“A gente tinha que produzir um videoclipe na faculdade, mostrei a música para os colegas de classe e para a professora Katy Navarro. Optei por fazer como diretor e busquei a representação dessa sensação de dias bons, quis trazer o clipe para a realidade da vida, dos momentos que às vezes passam despercebidos”, contou.

No momento, além de gravar a série, o ator trabalha na divulgação da música. Questionado se pretende explorar mais o lado musical, Maurício ressaltou que este é um dos seus objetivos profissionais:

“A música sempre andou em paralelo, mas não consegui conciliar. Cheguei em um ponto da minha vida, [atingi] uma maturidade, que acho que está na hora de mostrar essas composições. Para 2024, devo lançar quatro músicas, todas com essa energia de vibrações positivas, falando de amor e gratidão”.

Reveja a trajetória de Sibecai em Reis no PlayPlus.com. A décima temporada da série, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD.

Atores escolhem as cenas mais desafiadoras que gravaram na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Com exclusividade ao site oficial, Guilherme Dellorto, Marcelo Arnal, Mario Bregieira, Nando Rodrigues, Ricky Tavares, Thiago Amaral e Vitor Novello apontaram as cenas mais desafiadoras que gravaram em Reis. Confira a lista a seguir!