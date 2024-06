Nando Rodrigues faz balanço de Rezom em Reis: ‘Muito aprendizado’

Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Alto contraste

A+

A-

Nando Rodrigues comenta morte de Rezom e desafios das gravações: 'Dispensamos os dublês' (Divulgação/Seriella Productions)

As maldades Rezom (Nando Rodrigues) em Reis — A Decadência tiveram um ponto final em uma sequência de tirar o fôlego. Em entrevista ao site oficial, o ator contou como foi gravar a morte do vilão e fez um balanço da trajetória do personagem na superprodução.

“Ouso dizer que foi uma das cenas mais esperadas não só por mim, mas para todos. A morte do vilão é sempre algo esperado pelo espectador. E a gente se dedicou bastante, era uma sequência grande, com uma coreografia com 40 movimentos de luta e complexa para integrar o texto à movimentação”, confidenciou Nando.

Na sequência, Rezom tenta sequestrar uma debilitada Naamá (Ingrid Conte) com a ajuda de Nebset (Priscila Ubba), que estava ameaçada pelo vilão de ter seus segredos expostos. Mas, ao tentar sair de Jerusalém, o rei sírio é interpelado por Salomão (Guilherme Dellorto) e o exército israelita.

O confronto final entre os dois foi definido pelo ator como o ‘duelo bem e do mal’: “Gostei muito de fazer. Nós dispensamos os dublês e fizemos todos os movimentos. Ficamos felizes. Foram quase oito horas gravando essa cena. Só a luta foram umas cinco. É muita dedicação para poder entregar um bom resultado”.

Durante a luta, Rezom deixa ferimentos físicos e emocionais no rei de Israel. Ao atingir a costela de Salomão e ao revelar, prestes a morrer, que se deitou com Nebset e nunca teve nada com Naamá.

O rei sírio ainda contou que o bebê que a rainha esperava era de Sisaque (Iano Salomão), deixando Salomão em choque.

Rezom, vilão vivido por Nando Rodrigues, é morto por Joiada (Divulgação/Seriella Productions)

“O Rezom parte, mas deixa o Salomão com a sensação de impotência ao saber que foi traído mais uma vez. Ele mantém a vilania até o final”, afirmou o ator.

Depois de oito meses e duas temporadas dedicadas ao vilão sírio, Nando faz um balanço da participação na superprodução.

“O Rezom entra para minha galeria de personagens preferidos da vida. É meu segundo vilão, mas o primeiro que tenho a oportunidade de fazer por tanto tempo e por desenvolver, criar e colocar camadas dentro do personagem. É muito aprendizado, um presente mesmo”, garantiu.

O ator prosseguiu e demonstrou gratidão por finalizar um ciclo tão proveitoso: “Falo para todo mundo o quão feliz fui trabalhando aqui. É um personagem que transitou por todos os núcleos e isso é rico para o artista, ajuda muito no processo de uma forma geral. Saio mais forte do que entrei em vários sentidos, não só artisticamente, mas no meu lado pessoal também. Só levo coisa boa dessa experiência”.

Nando Rodrigues interpretou Rezom por duas temporadas em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Abraçado pelo público, Nando aproveitou para agradecer o carinho dos fãs: “Me emociona porque é muito legal e ver que ele realmente virou isso. O Rezom tinha motivos para querer se vingar e isso trouxe humanidade ao personagem. Espero estar de volta em breve”.

Com o fim das gravações, o ator quer descansar, mas já tem projetos em vista, como um longa-metragem e a busca por um texto para interpretar no teatro.

“Queria agradecer à casa pelo convite. O primeiro vilão é simbólico demais. [Quero] agradecer aos meus colegas de cena que foram muito empáticos, fui super acolhido pela casa de uma forma geral. Todo mundo em um sentimento de querer fazer acontecer, isso é muito legal e é o grande diferencial da RECORD. Sinto aqui um trabalho conjunto de querer fazer dar certo sem dar espaço para o ego que a gente vê tanto no meio”, finalizou.

Acompanhe Reis de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios e reveja a trajetória do vilão na série.