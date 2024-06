Paulo Gabriel, Guilherme Dellorto e Vitor Novello analisam impacto da profecia de Aías em Reis — A Decadência

Alto contraste

Paulo Gabriel e Guilherme Dellorto comentam mensagens de Aías sobre futuro de Israel (Divulgação/Seriella Productions)

Em Reis — A Decadência, o público acompanhou a chegada do Profeta Aías (Paulo Gabriel) e a mensagem de Deus sobre o futuro de Israel para Salomão (Guilherme Dellorto) e Jeroboão (Vitor Novello).

Ao site oficial, Paulo Gabriel, Guilherme Dellorto e Vitor Novello comentaram a sequência em que o Profeta Aías avisa ao rei de Israel e seu ex-servo do que está por vir.

“São dois movimentos, um de decaída e um de renascimento. Para o Jeroboão, é uma mudança não só de status, ele vai ter uma mudança na vida, e modificar completamente o conceito de reino que existia a partir desse momento”, destacou Paulo.

Para o intérprete de Aías, o momento em que o Profeta aborda Jeroboão na saída de Jerusalém e rasga as vestes, dividindo-a em doze partes, em uma alusão às doze tribos do reino de Israel, e entrega dez na mão do rapaz com a mensagem de Deus, é importantíssimo. E, para além da situação, tudo precisa ser passado de uma forma simples. “Naquele momento, há um grande conflito, uma mudança na narrativa da história”.

Vitor Novello analisa mudança na vida de Jeroboão (Divulgação/Seriella Productions)

O momento ao qual Paulo se refere é quando Aías avisa Jeroboão que ele reinará sobre dez tribos de Israel, enquanto outras duas ficarão sob os cuidados do herdeiro de Salomão.

“Para o Jeroboão é uma grande surpresa. A última coisa que ele imagina é que seria escolhido para o assumir o trono. Não que ele não fosse o ambicioso ou não quisesse o poder, ele sempre teve esse lado, mas realmente a última coisa que poderia imaginar é que comandaria uma nação”, apontou Vitor Novello.

O ator continuou e deu sua visão de como enxerga essa virada na trama de Jeroboão, que tinha decidido deixar Jerusalém para trás após as vaidades de Salomão:

“Quando o profeta traz essa previsão, claro que tem orgulho e empolgação, mas tem medo e insegurança. Então, a primeira reação dele é de muita apreensão com tamanha responsabilidade”.

Guilherme Dellorto destaca mensagem do Profeta Aías (Divulgação/Seriella Productions)

Em seguida, o profeta vai a Salomão e o avisa do que está para acontecer. Surpreso, o rei de Israel considera uma afronta a abordagem de Aías e se descontrola.

“É a primeira vez que ele entende que não está acima de todo mundo. E como Salomão já teve a experiência de ter um Profeta que disse para ele o que ia acontecer e aconteceu tudo o que foi dito, tem uma convicção de que se aquilo está sendo falado de fato vai acontecer. Mas depois de muito tempo ele foi desafiado, tem alguém ali que pouco se importa com a riqueza e o poder dele. Ele não tem medo do Salomão, é um choque”, analisou Guilherme Dellorto.

O intérprete de Salomão continuou: “Ele tem uma soberba enorme. Ninguém pode confrontar ou questionar ele. E [ser] o Jeroboão tem um aspecto ainda mais cruel, porque o Salomão foi muito benevolente com ele. Salomão sempre foi acolhedor quando ele começou a ficar revoltado, mesmo nos últimos momentos”.

O que vai acontecer com Israel? Descubra em Reis de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.