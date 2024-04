Paulo Gabriel interpreta Profeta Aías em Reis — A Decadência: ‘Vai trazer mensagens muito fortes’ 

Alto contraste

Paulo Gabriel interpreta o Profeta Aías em A Decadência Paulo Gabriel interpreta o Profeta Aías em A Decadência (João Fenerich/Divulgação)

Paulo Gabriel chega a Reis — A Decadência com uma missão importantíssima, viver o Profeta Aías, responsável por entregar mensagens de Deus a Salomão (Guilherme Dellorto).

E, em entrevista ao site oficial, o ator contou como tem sido interpretar o personagem na superprodução que estreia os novos episódios a partir do 22 de abril, na tela da RECORD.

“O Profeta Aías é um mensageiro que tem uma conexão direta com Deus e é incumbido de trazer algumas mensagens que vão mudar o destino de Israel. Ele vai transitar muito na questão do reino de Salomão e aborda, de uma maneira ampla, a decadência do reinado. É um profeta que vai trazer mensagens muito fortes”, explicou Paulo.

Na primeira temporada da série, intitulada A Decepção, Paulo interpretou Jaziel, mensageiro de Deus que avisa ao juiz Eli (José Rubens Chachá) o que iria acontecer com ele e seus descendentes por terem se corrompido.

Relembre Paulo Gabriel como Jaziel em A Decepção:

Ator viveu Jaziel em A Decepção Ator viveu Jaziel em A Decepção (Mia Shimon/Divulgação)

“Apesar de ambos terem um cunho profético, são distintos em função dramatúrgica: Jaziel levava uma mensagem única a Eli. Já Aías, levará constantes mensagens aos líderes de Israel. É um personagem estratégico, decidido e retilíneo que comunica o que é preciso, doa a quem doer. E caberá a ele proferir e sentenciar o que irá ocorrer com Israel”, relembrou.

“E se por um lado, as cenas são densas e repletas de simbolismo, por outro teremos a chance de conhecer um pouco mais da vida cotidiana do Aías. É um personagem com camadas diversas e que exerce uma função fatídica no enredo”, completou Paulo.

Para interpretar um personagem tão emblemático, o ator tem se dedicado ao estudo do roteiro e gosta de complementar buscando referências que o ajudem a contextualizar a situação que irá se desenvolver na trama.

“Busco muito os dados no roteiro em si, pois isso alimenta e retroalimenta o trabalho do ator. Sou de estudar não só o personagem, mas com quem ele se relaciona e o que os outros falam dele. São dos pontos mais importantes em como de fato aquela personagem interfere no caminhar da história, como se porta e como isso afeta os demais personagens”, reforçou.

Paulo detalha preparação para a série Paulo detalha preparação para a série (Mia Shimon/Divulgação)

Paulo destacou a importância do profeta no desenvolvimento da décima temporada da série.

“Personagens interessantes ao ator são os que trazem boas camadas de conflitos, porque possibilitam a mudança da temperatura da cena e por vezes até da narrativa. E o Aías tem muito disso. É um trabalho de análise contínua e também de troca com a direção do que está acontecendo quando a gente grava”, completou.

Para os que estão ansiosos em conferir os novos episódios, Paulo adiantou o que o público pode esperar de A Decadência: “Vai ser uma fase única e altamente retumbante, principalmente nos níveis de conflito e de mudanças da história que vão acontecer. Vale muito conferir! Sou grato ao convite para retornar a este projeto tão simbólico da RECORD”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Elenco relembra momentos marcantes dos personagens:

