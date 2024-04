Priscila Ubba garante que a décima fase de Reis, A Decadência, trará revelações sobre Nebset Atriz também analisou o envolvimento da egípcia com Sisaque na nona temporada, A Sucessão, e a relação da jovem com Salomão

Alto contraste

A+

A-

Priscila Ubba segue como Nebset em A Decadência Priscila Ubba segue como Nebset em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Nebset se casou com Salomão (Guilherme Dellorto) na nona temporada de Reis, A Sucessão, e deixou o Egito para viver com o marido em Jerusalém. Na trama, a egípcia não conseguiu engravidar do rei de Israel e, em uma tentativa desesperada de lhe dar um herdeiro, fez um acordo com Sisaque (Iano Salomão).

Em entrevista ao site oficial, Priscila Ubba relembrou a trajetória da personagem e garantiu que a décima fase da série, A Decadência, trará muitas revelações.

"A Nebset é um grande presente que recebi na minha carreira. É uma personagem muito complexa, cheia de camadas e com uma personalidade forte", disse.

O envolvimento da egípcia com Sisaque começou quando ela propôs conseguir ajuda de Salomão para recuperar as finanças do Egito desde que o faraó a engravidasse. Assim, ela se deitou com o homem, mas não engravidou.

Continua após a publicidade

Logo depois, o rei foi avisado sobre uma possível ameaça do Egito contra Israel, já que Rezom (Nando Rodrigues) havia se encontrado com Sisaque. Nebset, então, se ofereceu para negociar com o faraó, mas, desta vez, foi obrigada a se relacionar com ele.

Relembre:

Continua após a publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

"A nona temporada terminou em um momento-chave. O maior desejo dela era dar um filho para o Salomão, mas acabou nesse suspense: 'Ela engravidou ou não dessa relação abusiva com o faraó?'. Essa é a pergunta que mais recebo do público sobre a décima temporada", contou Priscila.

Nebset permite que Salomão veja suas fraquezas e a console em dias difíceis Nebset permite que Salomão veja suas fraquezas e a console em dias difíceis (Divulgação/Seriella Productions)

Segundo a atriz, Nebset é fria e destemida ao lidar com Sisaque, já com Salomão, a egípcia se mostra uma mulher carinhosa e sensível. Essas mudanças de comportamento a desafiam enquanto atriz. "São relações completamente diferentes. É um desafio. Mas, tem sido um prazer ter essas trocas com o Iano Salomão e o Guilherme Dellorto, dois grandes atores".

Continua após a publicidade

Nebset trará revelações em Reis Nebset trará revelações em Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Priscila ainda afirmou que a décima temporada da série irá surpreender a todos.

"Tanto o público quanto nós estamos ansiosos para o desenrolar dessa história. Então, minhas expectativas são as melhores possíveis. Terão muitas revelações".

Não perca a estreia da décima temporada de Reis, A Decadência, no dia 22 de abril na RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a trajetória de Salomão a partir desta segunda (18) na emissora.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!