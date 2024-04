|Bianca Godoi, do site oficial

Renato Rabelo elenca desafios de interpretar Asafe na série Reis Ator se desvencilhou da carreira no humor para viver um personagem bíblico na superprodução da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Renato Rabelo segue como Asafe em A Decadência Renato Rabelo segue como Asafe em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Renato Rabelo encarou o desafio de interpretar Asafe, o primeiro personagem bíblico da carreira dele, na nona temporada de Reis, A Sucessão. Conhecido por papéis no humor, o ator mostrou ao público um outro lado de sua atuação na pele do levita.

Em entrevista ao site oficial, o artista comentou o trabalho na superprodução, elencou os desafios e agradeceu a RECORD pela oportunidade.

"Tem sido maravilhoso interpretar o Asafe, ele traz muitos ensinamentos e escreveu alguns Salmos da Bíblia. Eu ainda não tinha feito um personagem que realmente existiu. Por ser a primeira vez, é um desafio, com certeza, porque é um texto muito difícil e elaborado. É um trabalho que requer uma dedicação maior para decorar as falas e, ao mesmo tempo, trazer naturalidade aos textos bíblicos".

Na trama, o levita dedica sua vida a Deus e sempre tem bons conselhos para ajudar Salomão (Guilherme Dellorto) nos momentos de angústia. "O personagem não está no ar o tempo todo, mas as cenas dele são certeiras e muito importantes. O Asafe incentiva o rei a guiar Israel nos caminhos do Senhor, assim como fez o pai dele, Davi (Petrônio Gontijo)".

Continua após a publicidade

Relembre:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Diferente dos outros personagens de Rabelo, Asafe é um homem íntegro e respeitado em Jerusalém. "Tenho uma carreira muito ligada à comédia e ao humor. Na RECORD, por exemplo, fiz o Menke na novela Gênesis (2021), um escriba mulherengo e cômico, e o Shamir em O Rico e Lázaro (2017) [homem que tentava esconder a deficiência auditiva e causava muitas confusões por entender as frases erradas]. Então, essa oportunidade de fazer um personagem sério como o Asafe em Reis, é muito gratificante para mim. Sempre quis mostrar esse meu outro lado para o público. Na nona temporada, A Sucessão, acredito que cumpri esse objetivo. É um lugar que ninguém está acostumado a me ver, mas recebi muitos elogios".

Continua após a publicidade

"Os ensinamentos do Asafe têm acrescentado muito na minha vida", disse o ator "Os ensinamentos do Asafe têm acrescentado muito na minha vida", disse o ator (Divulgação/Seriella Productions)

O ator ainda fez questão de ressaltar a importância do personagem para ele. "Estou bem feliz. Os ensinamentos e a conduta do Asafe têm acrescentado muito na minha vida. Só tenho a agradecer a RECORD pela confiança".

Asafe estará na décima temporada de Reis, A Decadência, que estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, reveja a história do levita na série no PlayPlus.com.

Atores de Reis elencam suas cenas favoritas na série:

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share O que não faltou em nove temporadas de Reis foi emoção! Por isso, o site oficial conversou com Roberto Birindelli (Samuel), Dudu Pelizzari (Abner), Maiara Walsh (Abigail) e Paloma Bernardi (Bateseba) para saber quais foram as suas cenas favoritas ao longo da trama. Vamos relembrar momentos marcantes da série? Confira a seguir!