Robson Maia revela que experiência com artes marciais ajudou a compor Jucal em Reis Ator apareceu na reta final de A Divisão e segue em A Emboscada, nova temporada da série que já está disponível no Univer Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 14/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 14/10/2024 - 02h00 )

Robson Maia interpreta Jucal na série Reis Divulgação/Seriella Productions

Jucal, personagem de Robson Maia em Reis, chegou à trama em A Divisão, décima primeira temporada da série após a passagem de tempo. O soldado aparece no final do reinado de Roboão (Heitor Martinez) e início da gestão de Abias (Gabriel Vivan).

Ao site oficial, Robson Maia comentou a estreia na superprodução e revelou como se preparou para viver o oficial do exército, que ganha mais poder em A Emboscada, já disponível no Univer Vídeo.

“É a minha estreia na RECORD e estou adorando estar aqui. Fui muito bem recebido, é um clima amistoso e leve. Não só nos bastidores, mas também nas gravações”, garantiu o ator.

Sobre o impiedoso e truculento soldado, Robson o definiu como metódico: “Ao gravar, entendi mais o Jucal e o vejo como um seguidor de ordens, devoto ao seu líder. Ele não julga o Abias”.

Ainda sobre a violência do personagem, o ator explicou como se preparou para dar vida ao oficial:

“O Jucal reproduz a realidade que vive. Eu me preparei enxergando histórias e vendo filmes e séries”.

Jucal, vivido por Robson Maia, é violento e impiedoso Divulgação/Seriella Productions

Robson continuou a detalhar como a experiência nas artes marciais o auxiliou na composição do personagem: “Me ajudou muito saber muay thai, jiu-jítsu e boxe. O Jucal tem muita luta e dá um brilho maior ter esse conhecimento. É mais rápido, as coisas fluem e ajuda a entender a movimentação, dá uma consciência corporal”.

Por fim, o ator adiantou o que o público pode esperar do fiel soldado de Abias na décima segunda temporada de Reis: “Bastante antipatia e raiva por ele, e um pouco de medo. Não tenho problema de as pessoas sentirem isso, que reproduzem o humano. Fico feliz, no bom sentido, se eu levar isso para o público”.

Os episódios de Reis — A Emboscada estão disponíveis no Univer Vídeo. Enquanto isso, reveja todas as temporadas da série no PlayPlus.com.