Sharam Diniz comenta o mistério que envolve a rainha de Sabá em Reis — A Decadência

Sharam Diniz comenta mistério de Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

Os fãs de Reis — A Decadência começam a desvendar o universo de Makeda, a rainha de Sabá, interpretada por Sharam Diniz. Ao site oficial, a atriz angolana revelou como é lidar com o mistério que envolve a personagem, além de compartilhar a sensação de quando entrou no set de gravação pela primeira vez caracterizada.

“Sempre foi um sonho ser atriz e todo dia é uma bênção”, garantiu.

Na trama, Salomão (Guilherme Dellorto) convida os principais reis para a inauguração da Casa do Bosque do Líbano e um desses convites é enviado para Sabá.

Sabendo que Makeda só sairia de seu reino por um motivo nobre, o soberano de Israel ousa e envia uma proposta diferenciada para a rainha, já que sua ida a Jerusalém seria vista como uma afirmação da importância de Salomão perante a outros poderosos.

Na primeira cena, o público vê apenas detalhes da rainha e toda sua elegância, como os acessórios, figurino, olhos e sorriso, além de entender a visão da rainha de Sabá sobre sua vida amorosa.

Sharam Diniz conta como se sentiu ao se ver como Makeda (Divulgação/Seriella Productions)

Sobre a gravação desses momentos iniciais de Makeda, Sharam explicou que foram cenas especiais: “Foram momentos de muita tensão e ansiedade, mas foi gostoso. Confesso que também foi mais difícil de gravar porque tínhamos que escondê-la, demorava um pouco mais. São detalhes da mão, de perfil, sem poder realmente mostrar quem é essa mulher, mas estou confiante que a espera valerá a pena”.

A atriz está encantada com a história de Makeda e espera impactar o público com a sua jornada na superprodução: “A história é incrível. É um sonho que estou vivendo. Chego em casa feliz, completa. Estou aqui interpretando essa personagem, é uma responsabilidade gigante, mas se eu não fosse capaz, Deus não teria me dado esse presente. Me sinto grata por tudo o que está acontecendo”, concluiu.

Como será o encontro entre Makeda e Salomão? Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Internautas repercutem a estreia da temporada:

