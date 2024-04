Ingrid Conte ressalta mudança de Naamá após morte de Abisague em Reis — A Decadência: ‘Vai carregar uma culpa’ Atriz celebra parceria com Barbara França na superprodução e opina sobre destino da relação da amonita com Salomão

Ingrid Conte revela que Naamá vai carregar uma culpa pela morte de Abisague (Divulgação/Seriella Productions)

Na estreia de Reis — A Decadência, o público acompanhou e sofreu com o desfecho de Abisague (Barbara França). Após uma briga com Naamá (Ingrid Conte), a jovem entrou em trabalho de parto e não resistiu. Agora, os fãs da série vão descobrir como esta morte vai impactar a amonita e Salomão (Guilherme Dellorto).

Em entrevista ao site oficial, Ingrid Conte contou como foi gravar a sequência final das amigas e destacou a parceria com Barbara França, além de adiantar como Naamá sai ferida deste conflito.

“Foi bem difícil [gravar a cena]. A Naamá não foi falsa com a Abisague, mas ela entrou em uma situação em que achou que conseguiria lidar emocionalmente, mas a Naamá ainda carregava muita dor e mágoa do passado”, apontou a atriz.

Ingrid prosseguiu e revelou como a amonita deve lidar com a perda da melhor amiga:

“A Naamá vai carregar uma culpa, um arrependimento. A Abisague era família e ela se sente a causadora de tudo isso. Vai ser um outro momento de profunda transformação. Ela vai precisar passar por um processo de conexão com Deus para vencer essa mágoa”.

Quem acompanha o elenco de Reis nas redes sociais percebeu que Ingrid e Barbara levaram a amizade para fora do set de gravações, o que foi fundamental para o sucesso da parceria na série.

Ingrid Conte destaca amizade com Barbara França (Divulgação/Seriella Productions)

“A Barbara foi um presente maravilhoso tanto profissionalmente quanto pessoalmente. A gente conversava muito sobre o conflito das personagens e conseguimos construir uma amizade com muita admiração e carinho. Torcemos muito uma pela outra. E a história só reverberou todo esse amor que elas sentem porque nós conseguimos construir essa energia”, garantiu Ingrid.

Essa sintonia entre as atrizes foi importante para levar toda a tensão e dramaticidade das brigas entre Naamá e Abisague para as cenas: “Quando a gente tinha que fazer uma cena de briga física, sempre nos estimulávamos para entrar com a energia na cena. E com a Barbara foi uma troca fácil, imediata. Foi muito especial”.

Ingrid Conte comenta relação de Salomão e Naamá (Divulgação/Seriella Productions)

Após uma perda tão significativa na trajetória de Naamá e Salomão, a relação entre os dois deve se manter abalada por mais algum tempo.

“A Naamá tenta ser o suporte do Salomão, mas ela não consegue esquecer o passado e isso vai gerar diversas atitudes no desespero de tentar reconquistá-lo. Atitudes erradas e impulsivas como ela sempre teve. Eles vão cada vez mais se entendendo e se desentendendo. É um relacionamento supercomplexo. Não vai ser fácil essa reconciliação”, destacou Ingrid.

Naamá vai reconquistar Salomão? Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.