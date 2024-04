Felipe Coutinho retorna em Reis — A Decadência como Ben-Abinadabe: ‘Presente enorme’

Alto contraste

Felipe Coutinho volta a Reis como Ben-Abinadabe (Arquivo Pessoal)

Felipe Coutinho está de volta a Reis. Após estrear na RECORD na primeira temporada da série, A Decepção, como Ner, o ator agora dá vida a Ben-Abinadabe em A Decadência, décima fase da superprodução que estreia dia 22 de abril na emissora.

Em entrevista ao site oficial, Felipe revelou estar mais preparado e seguro para a nova etapa.

“Na primeira vez, tudo era muito novo para mim no que diz respeito à dinâmica de trabalho, linguagem a ser seguida e, depois dessa experiência, volto mais calmo e maduro dentro da perspectiva e proposta”, confidenciou.

O ator aproveitou para agradecer à oportunidade de retornar ao projeto: “É muito bom voltar, um presente enorme. Sinto que as pressões criadas por mim mesmo são menores desta vez. Agora se dá mais lugar ao prazer, à felicidade e ao conforto em estar em um lugar tão bom e com pessoas tão envolvidas no trabalho”.

Para interpretar Ben-Abinadabe, Felipe tem se preparado com rodadas de estudo dos textos e workshops de luta e montaria.

“As preparações são divididas em quadrantes, digamos assim. Tem a psicológica, das passagens de texto e criação de personagem, e tem muito sobre a imersão da época no manuseio de armamentos e no andar a cavalo. Quando fiz a primeira temporada, não tinha experiência em nenhum desses dois, volto mais confortável em relação a isso”, explicou o ator.

Felipe Coutinho celebra volta à RECORD (Arquivo Pessoal)

Em A Decadência, Felipe Coutinho é Ben-Abinadabe, um dos governadores do reino de Salomão (Guilherme Dellorto) e marido de Tafate (Bruna Trevisan), princesa de Israel. E o ator contou que a complexidade do personagem é ampla, com atitudes não muito reveladoras inicialmente:

“Ele começa de uma maneira mais sutil na temporada, ao lado da esposa e dos governadores, sempre nesse anseio de ser visto e notado pelo rei. O Ben tem como maior orgulho ser genro do rei de Israel e governante de um lugar importante”.

A ambição pelo poder é algo comum a Ben-Abinadabe e a Ner, personagem de Felipe Coutinho na primeira temporada.

“De acordo com o contexto da época, esse poder é modificado. Ner vem de uma temporada onde tudo era sobre a conquista de territórios, e o exército era muito importante. Um dos seus maiores objetivos era tomar esse lugar dentro do exército. Ben também se coloca nessa posição, mas a diferença é que ele é mais subserviente ao rei, está onde convém. Busca o poder em uma estratégia diferente”, analisou o ator.

Para finalizar, Felipe garantiu que as expectativas para a estreia são as melhores possíveis com tudo o que sabe e tem visto sobre a décima temporada de Reis.

“As pessoas vão poder ver o decair de um reino que parecia inabalável. A história começa no auge, em questões financeiras e conquistas territoriais em Israel, mas começa a se transformar brutalmente. Os personagens vão lidar com as coisas com as quais eles não foram preparados através da decadência de Salomão e, por consequência, de Israel. É importante mostrar essas viradas de perspectiva também”, concluiu.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

