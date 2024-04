Guilherme Dellorto comenta morte de Abisague em Reis — A Decadência: ‘Dolorosa’ Ator relata transformação da relação do rei de Israel com Deus após a perda da amada

Guilherme Dellorto comenta sofrimento de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

A estreia de Reis — A Decadência revelou ao público a morte de Abisague (Barbara França) no parto após a briga com Naamá (Ingrid Conte) em uma sequência tensa e emocionante. Além disso, os fãs da série acompanharam o luto de Salomão (Guilherme Dellorto), e a dúvida que fica é como o rei de Israel irá lidar com mais uma perda em sua vida.

Em entrevista ao site oficial, Guilherme Dellorto revelou como foi gravar a sequência do parto de Abisague e contou como foi a parceria com Barbara França na terceira produção na emissora. O ator também comentou como fica a conexão de Salomão com Deus e as possibilidades no campo afetivo a partir de agora.

“A morte da Abisague é um castigo muito duro para o Salomão, uma correção dolorosa. E é a primeira vez que ele vai se revoltar, ficar chateado com Deus. Essa revolta vai mostrar a personalidade que cada vez mais irá se acentuar na décima temporada”, apontou Guilherme.

O ator prosseguiu e relatou as características que devem dominar o rei de Israel neste momento:

“Vai ficar mais reativo e destemperado. O Salomão, até então sábio, vai ter momentos de agressividade que ele não vai se reconhecer. Esse Salomão sábio e controlado, que resolve tudo no diálogo, vai ter mais uma virada para a decadência, que é a morte da Abisague”.

Guilherme Dellorto destaca parceria com Barbara França na série (Divulgação/Seriella Productions)

Trabalhar com Barbara França em um projeto bem-sucedido não é novidade para o ator, que fez par romântico com a atriz em Amor Sem Igual (2019) e Gênesis (2021).

“Estar com a Barbara é sempre um prazer. Ela é uma pessoa muito amável. Por onde ela passa, as pessoas abrem o sorriso, porque ela é muito carismática, gentil e excelente profissional. E agora encerramos mais um [ciclo]”, elogiou Guilherme.

O ator continuou: “Na nossa profissão, criamos laços fortes e verdadeiros, mas, às vezes, são temporários porque quando estamos fora, não conseguimos nos ver. Então tem um luto porque não vou ter mais essa pessoa de que a gente tanto gosta no nosso cotidiano”.

Guilherme Dellorto ressalta transformação do rei de Israel após a perda de Abisague (Divulgação/Seriella Productions)

Em A Decadência, Salomão vai se envolver cada vez com mais mulheres, que irão corrompê-lo, mas será que ele voltará a amar?

“Ele vai se apaixonar verdadeiramente, mas em outro âmbito, que é mais intelectual, por outra pessoa que vai se conectar com o Deus dele. Ele vai abrir um canal onde vai o último pedaço do coração dele para essa mulher”, revelou.

E a relação com Naamá como vai ficar após a amonita ter desejado a morte de Abisague? É possível uma reconciliação? Para o ator, pode haver esperanças para os dois:

“Sempre tem. Quando Salomão chegar mais para o fim da vida, essas mágoas são mais fáceis de serem solucionadas. Toda relação tem uma possibilidade de redenção”.

O que vai ser de Salomão a partir de agora? Acompanhe Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Elenco de Reis destaca as cenas mais intensas da superprodução:

