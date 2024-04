Ana Júlia Cestaro revela que Néftis vai mostrar um lado diferente em Reis — A Decadência

Alto contraste

Ana Júlia Cestaro comenta nova fase de Néftis na série (Divulgação/Seriella Productions)

Em Reis — A Decadência, décima fase da série que estreia dia 22 de abril, na RECORD, Ana Júlia Cestaro volta a interpretar Néftis, em um novo momento da egípcia.

A amiga de Nebset (Priscila Ubba) se apaixonou por Joiada (Marcelo Filho) e aderiu aos costumes israelitas, o que trouxe desafios para a atriz na construção da personagem.

Sobre interpretar diferentes facetas de Néftis, Ana Júlia se mostrou totalmente grata em entrevista ao site oficial.

“É a parte do meu trabalho que acho mais linda, poder viver várias coisas que eu, Ana Júlia, nunca viveria. Foi muito bonito dar vida a alguém com uma história, algo tão profundo, de querer mudar os costumes por um amor. Tudo isso porque ela está apaixonada pelo Joiada. Ela tem muito medo de mudar as crenças dela pensando no que as amigas vão achar, mas ela é muito intensa, vai sem medo”, refletiu.

Ao relembrar o passado de Néftis, Ana Júlia comentou a relação criada com as demais atrizes do núcleo de Nebset, do qual fazem parte Ammit (Mafê Medeiros), Bastet (Elisà Romero) e Merit (Marianna Alexandre).

“Desde o primeiro encontro, tivemos muita troca, foi muito bom. Foram dois meses antes de gravar, então isso ajudou. Sempre nos demos super bem, era diversão total, a cumplicidade foi muito importante”, contou.

Na reta final de A Sucessão, o público começou a acompanhar o envolvimento de Néftis com Joiada, o que aproximou Ana Júlia de Marcelo Filho.

“Temos uma troca muito boa, tanto dentro quanto fora do set. A nossa amizade ajudou muito para a construção do casal. Trabalhamos e nos preparamos juntos. Nós passávamos as cenas e nos falávamos a todo momento, é muito genuíno”, garantiu.

A atriz garante que o público vai ver uma Néftis diferente: “Ela vai mostrar outro lado, será uma pessoa muito forte, diferente daquela menina doce”.

Ana Júlia adianta fortes emoções para A Decadência: “O público vai adorar a temporada toda, não só a nova fase da Néftis, porque vem forte. Vai ser lindo. Estou muito ansiosa”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril na emissora. Reveja a história de Salomão na RECORD e acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Relembre os episódios especiais de A Consequência e A Sucessão :

