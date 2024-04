|Gabriel Alberto, do site oficial

Sharam Diniz grava as primeiras cenas em Reis — A Decadência: "Cada dia, uma descoberta nova" Atriz interpreta Makeda, a rainha de Sabá, na décima temporada da série

Alto contraste

A+

A-

Sharam Diniz começa a gravar as cenas de Makeda em Reis Sharam Diniz começa a gravar as cenas de Makeda em Reis (Reprodução/Instagram)

Agora é mais do que oficial! Sharam Diniz gravou as primeiras cenas como Makeda, a rainha de Sabá, na décima temporada de Reis, A Decadência. Em entrevista para o site oficial, a atriz revelou como tem sido viver a personagem que o público vai acompanhar a partir de abril, na tela da RECORD.

“Cada dia, uma descoberta nova. Tive a oportunidade de gravar com o Guga [Sander] e, a minha estreia foi com o Foguinho [como o Rudi Lagemann, diretor-geral da série, é carinhosamente chamado nos bastidores]. Cada um tem o seu jeito, mas todos são muito simpáticos e generosos. A equipe me faz sentir em casa”, garante.

Sharam aproveitou para confidenciar a sensação dos dias iniciais na superprodução: “Acho que finalmente posso dormir sem estar ansiosa porque, antes de começar, claro que bateu aquele nervoso, as famosas 'borboletas no estômago'”.

Ela relembrou com entusiasmo a experiência de gravar a primeira cena em A Decadência: “Foi uma sensação muito gostosa. Quando entrei, parecia que não existia mais nada além do cenário. Foi bom demais, realmente uma sensação de alívio. Começou e agora não para mais”, comemora.

Continua após a publicidade

A presença da rainha de Sabá promete fortes emoções à trama de Reis e Sharam se sente grata pela oportunidade de contar essa história.

“É um sonho que se tornou realidade, algo que já queria há muito tempo. Está sendo uma excelente escola, não só poder interpretar a Makeda, que por si só tem um significado enquanto mulher e rainha naquele tempo, [com] a força, coragem e sensibilidade. Mas, também, pela minha preparadora [Fernanda Guimarães] no set, me dando força toda vez que estou gravando. Só posso dizer que estou superfeliz”, conta.

Continua após a publicidade

Sharam já contracenou com Guilherme Dellorto (Salomão) e Ingrid Conte (Naamá), e destaca a importância da amizade que está construindo nos bastidores.

“Antes de gravar, já tinha assistido a cenas deles durante a minha preparação. No dia a dia, almoçamos juntos e já existe essa sinergia entre nós, esse aconchego e generosidade. O que eu diria é que coloquei a timidez da Sharam de lado e lidei com eles como se fossem pessoas da minha casa, meus irmãos. Acho que funcionou”, finaliza a atriz.

Continua após a publicidade

Veja o trailer da décima temporada de Reis:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia em abril de 2024 na RECORD. Enquanto isso, acesse o PlayPlus.com para rever todos os episódios.

Elenco de Reis relembra momentos marcantes dos personagens:

" gallery_id="658354a01df97b69b30024c2" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/reis/entrevistas/sharam-diniz-grava-as-primeiras-cenas-em-reis-a-decadencia-cada-dia-uma-descoberta-nova-08022024"]