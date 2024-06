Thiago Piacentini relembra estreia na TV como Ido em Reis — A Divisão: ‘Experiência incrível’

Alto contraste

Thiago Piacentini relembra estreia na TV em Reis — A Divisão (Divulgação/Seriella Productions)

Thiago Piacentini viveu Ido na décima primeira temporada de Reis, A Divisão e, ao site oficial, contou como foi o trabalho em seu primeiro projeto audiovisual na televisão.

“Foi a minha primeira experiência e foi incrível, de muito aprendizado, porque é muito diferente do que fiz anteriormente. Só tinha feito filmes e o ritmo era completamente diferente. Aproveitei bastante”, confidenciou Thiago.

O ator prosseguiu e ressaltou o clima acolhedor e familiar da RECORD, o que facilitou sua ambientação na rotina da série.

“Você tem que continuar com uma missão e manter com a qualidade que vem sendo feita, você entra com essa pressão. Ao mesmo tempo, foi muito bom e gratificante entrar em algo que flui de uma maneira agradável. Para uma primeira experiência, foi muito legal entrar em algo já consolidado, com pessoas que te ensinam e permitem uma troca”, afirmou.

Em A Divisão, Thiago interpretou Ido, levita irmão de Semaías, vivido por Willian Mello. E a dinâmica da relação entre eles chamou a atenção do público. “Ele era um levita e tinha uma ansiedade enorme em estar em evidência”.

Na trama, Ido tinha inveja de Semaías: “Ele viu no irmão algo que ele queria ser”, destacou Thiago.

Anseio de Ido em estar em evidência e a desobediência o levaram à morte (Divulgação/Seriella Productions)

A relação amistosa entre os irmãos foi fruto da preparação em conjunto com Willian e como os dois trabalharam a cumplicidade entre eles.

“Nos tornamos grandes amigos e foi maravilhoso contracenar com ele, um ator tão disponível e carinhoso. Ele me ajudou e me ensinou. O Willian é um grande irmão mais velho para mim também na vida”, garantiu.

Para interpretar o levita, Thiago buscou ir além do texto e entender a determinação do personagem, além de pesquisar as partes bíblicas nas quais Ido é citado, tudo com o auxílio da preparadora Suzana Abranches.

As gravações fora dos estúdios também ajudaram a aumentar a bagagem profissional do ator: “Quanto mais palpável essa troca com o ambiente externo, melhor. Isso trouxe mais material para atuação”.

Acesse o PlayPlus.com para rever a jornada de Ido em Reis — A Divisão.