Vicente Tuchinski comenta morte de Zabude em Reis — A Divisão Ator se despede da superprodução e relembra a trajetória do personagem na trama

Vicente Tuchinski se despede de Reis com a morte de Zabude (Divulgação/Seriella Productions)

A morte de Zabude marcou a décima primeira temporada de Reis, A Divisão. Na trama, um dos apoiadores de Jeroboão (Vitor Novello) tentou atacar Roboão (Henrique Camargo), mas o israelita se pôs à frente do rei e foi esfaqueado. Em entrevista ao site oficial, Vicente Tuchinski relembrou a difícil sequência e a trajetória do personagem na série.

“Foi muito emocionante. Nunca tinha feito uma cena assim. Quando li o roteiro, fiquei até meio triste, porque me apeguei muito ao personagem. O Zabude é, disparado, o meu papel preferido até hoje e um presente. Só tenho a agradecer pela oportunidade. Aprendi muito com ele e me surpreendi com a grandiosidade desse trabalho que amei fazer”.

Se despedir de Zabude foi dolorido para Roboão, que já havia perdido seu pai, Salomão (Guilherme Dellorto). Assim como os personagens se aproximaram ao longo da trama, Vicente e Henrique também se tornaram amigos. “No final, Zabude tinha uma relação quase paternal com o Roboão e foi um alicerce para ele. O personagem o acolheu e o aconselhou. E nos bastidores aprendi muito com o Henrique. Apesar de ser novo, 18 anos, ele é pé no chão. Um grande ator que se entrega ao trabalho. Fora de cena, desenvolvemos uma amizade muito bonita”.

Zabude se manteve ao lado de Roboão após a morte de Salomão (Divulgação/Seriella Productions)

Para Vicente, foi um privilégio viver várias fases do personagem em Reis e acompanhar sua evolução. “Não imaginava que o Zabude fosse ter todo esse arco dramático na série. No início, ele era apenas um servo todo atrapalhado que se apaixonou pela princesa. Só que ele veio de uma família muito boa, do Nathan (Felipe Cunha/Lucio Fernandes) e da Naava (Graziella Schmitt/Fabiola Peña), que lhe passaram princípios e o ensinaram a ser empático. Ele não julgou a Tamar (Esther de Oliveira), o Davi (Cirillo Luna/Petrônio Gontijo), o Salomão (Guilherme Dellorto) e nem o Roboão. O Zabude viu muita coisa acontecer, mas se manteve fiel aos seus preceitos e a Deus, e amadureceu”.

Ao final, o ator ainda fez questão de agradecer o carinho do público: “Sou muito agradecido às mensagens que recebo e a todos que se identificaram com o meu personagem. Estou encerrando com a sensação de dever cumprido, além de muito grato e satisfeito”.

Vicente Tuchinski finaliza o trabalho na superprodução Reis (Divulgação/Seriella Productions)

Confira a despedida do ator no Instagram:

Acompanhe o último episódio de Reis — A Divisão nesta sexta (14), às 21h, na RECORD. E para rever a trajetória de Zabude na trama, é só acessar o PlayPlus.com.