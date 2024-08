Victor Sparapane relembra construção de Onri em Reis: ‘Personagem cheio de camadas’ Ator, que deu vida ao filisteu Lamár na segunda temporada da série, e voltou como Onri em A Divisão, continuará na décima segunda fase da superprodução Entrevistas|Gabriel Alberto, do site oficial 20/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2024 - 02h00 ) ‌



Victor Sparapane vive Onri em Reis Arquivo Pessoal

Reis — A Divisão marcou a volta de Victor Sparapane à dramaturgia da RECORD. O ator encarou o desafio de viver o guerreiro Onri na décima primeira temporada. Mas a série não era uma novidade para Victor, que interpretou o filisteu Lamár na segunda fase da superprodução. Animado com o retorno e na expectativa para A Emboscada, ele conversou com o site oficial sobre o personagem e também contou como a atividade física o ajudou nessa construção.

“O Onri é um personagem cheio de camadas, com muita profundidade”, destacou.

Aos poucos, o ator foi dando vida ao personagem, atento a cada detalhe. “Comecei a gravar cenas pequenas, por mais que sejam muito importantes. Então, consegui buscar o jeito que ele olha e se coloca. Quando você faz parte de uma equipe muito boa, faz com que também dê o seu melhor. Tenho certeza de que o pessoal que assistir vai conferir essa entrega e será um sucesso. Pelas histórias que contamos, muitas pessoas podem se enxergar e descobrir um novo caminho do que fazer ou não”, contou.

Na emissora, Victor começou como stand-in [profissional que substitui o ator principal em testes de fotografia, ou que aparece só parte do corpo, como mão] de Sidney Sampaio no sucesso Os Dez Mandamentos (2015) e, desde então ganhou espaço na RECORD, com personagens de destaque em Jezabel (2019) e nas temporadas iniciais de Reis.

“É um lugar onde me sinto amado e acolhido como ator. Vivemos muito tempo aqui e, quando estamos imersos em um trabalho, é importante gostarmos de estar naquele ambiente”, afirmou.

O ator aproveitou para diferenciar Onri de Lamár, filisteu a quem deu vida anteriormente na superprodução.

“Lamár estava em busca de poder acima de tudo e de todos, até da própria família. Já Onri é poderoso, pois para sobreviver no meio em que nasceu e cresceu, precisou ser forte e isso fez com que se tornasse um guerreiro muito habilidoso e, assim, ganhasse o respeito dos outros”, definiu.

Ao lado de Andrea Avancini, uma das preparadoras de elenco da série, Victor tem se dedicado a intensas rodadas de estudo:

“É um privilégio estar com ela desde o início. Os personagens pedem que tragamos toques humanos porque ninguém é bom ou mal, temos que saber trazer isso para o personagem com a preparação e com outras pessoas te ajudando a entender isso. De fora, fica cada vez mais bem construído e, com a minha experiência, também entendo melhor essa atmosfera. Acredito que a cada papel consigo entregar algo único e melhor. Me sinto cada vez mais preparado”.

Vida saudável

Nas redes sociais, o ator compartilha o dia a dia dedicado aos treinos e à prática de esportes. No bate-papo, ele reforçou a importância do foco na rotina de gravações, bem como os intensos workshops de luta a qual precisa se preparar para viver o guerreiro.

“Para além da atuação, acho legal você ter uma vida saudável, porque o ator nada mais é do que um grande atleta, não só das emoções, mas também do seu preparo físico. Isso traz um vigor para a presença dele e o esporte faz com que eu tenha disciplina para poder fazer uma imersão nos personagens, blinda a minha cabeça nos momentos que preciso que esteja blindada”, garantiu.

Além da ajuda na concentração, os esportes contribuem para Victor com o condicionamento físico necessário para interpretar as cenas de luta de Onri.

“Cada esporte faz com que eu desenvolva atividades motoras diferentes e com que eu me sinta mais flexível. Um guerreiro tem que se acostumar com diferentes cenários, terrenos e situações. O Onri, para além de guerreiro, é um grande estrategista. O fato de liderar um grupo com as atitudes e a inteligência emocional que adquiriu a partir das habilidades motoras faz com que seja respeitado e se torne um bom líder”, ressaltou.

Lado empreendedor

Vida saudável e lado empresário auxiliam Victor Sparapane na atuação Divulgação/Seriella Productions

Quando está longe das câmeras, Victor exerce o lado empresário no restaurante da família especializado em frutos do mar no Guarujá (SP). O ator acredita que essa outra faceta também o ajuda a evoluir como profissional da arte.

“Acredito que também tenho que comunicar a minha arte e foi no restaurante que peguei pela primeira vez em uma câmera para filmar um prato e desenvolvi uma propaganda, promoções, entendi como lidar com colaboradores, funcionários e como motivá-los. Assim como no audiovisual, na condução do restaurante, também temos que tratar com vários setores e estar na mesma sintonia para que o produto final seja cada vez melhor”.

