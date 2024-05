Entrevistas |Gabriel Alberto, do site oficial

Vitor Novello adianta sobre Jeroboão em Reis — A Divisão: ‘Disposto a fazer o melhor’ Ator destaca os principais conflitos do ex-servo de Salomão na nova fase da superprodução

Alto contraste

A+

A-

Vitor Novello comenta novo momento de Jeroboão na série (Divulgação/Seriella Productions)

No início da décima primeira temporada de Reis, A Divisão, o público viu que Jeroboão (Vitor Novello) é a principal voz opositora a Roboão (Henrique Camargo) com o apoio de alguns governadores de Israel.

Além disso, os fãs da série foram apresentados a detalhes da infância e adolescência do rapaz, que ajudaram a moldar sua personalidade. Em entrevista ao site oficial, Vitor Novello contou como Jeroboão está neste momento crucial para a trama da superprodução.

“Nesse início de temporada, ele é um personagem humilde, disposto a fazer o melhor pelo povo, por Israel e por Deus, não por ele”, afirmou o ator.

Vitor lembrou que Jeroboão sofreu muito na infância no Egito e apesar de se envolver nos conflitos como infiltrado do faraó em Israel, sempre buscou o caminho do que era certo.

Em A Decadência, Jeroboão se casou com Raquel, personagem de Jaqueline Dantas, o que foi algo positivo neste momento na vida do ex-servo do rei de Israel, na sua visão.

“Para ele, é finalmente uma família, o que ele jamais imaginou que desfrutaria após sofrer tanto com a Ashira (Carol Bresolin). Nós o vemos feliz, realizado, ele ama muito a esposa”, contou o ator.

No entanto, Vitor adiantou que teremos surpresas em breve e torce para que os fãs se emocionem com a história contada em A Divisão.

Espero que o público acompanhe as emoções que a temporada reserva com a [nova] fase da nossa história. Que o que estamos gravando chegue na casa das pessoas, [com] uma temporada cheia de reviravoltas”, finalizou.

Acompanhe Reis — A Divisão de segunda a sexta, às 21h, na tela da RECORD, com melhores momentos aos sábados, no mesmo horário. Para rever todos os episódios, é só acessar o PlayPlus.com.