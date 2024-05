Vicente Tuchinski define amizade de Salomão e Zabude em Reis — A Decadência: ‘Compaixão’ Ator ressalta parceria com Guilherme Dellorto na temporada e analisa papel de pai do oficial-mor

Vicente Tuchinski vive o amigo e conselheiro do rei de Israel (Divulgação/Seriella Productions)

Após a morte de Abisague (Barbara França) em Reis — A Decadência, Zabude (Vicente Tuchinski) tem ocupado cada vez mais o lugar de melhor amigo e conselheiro de Salomão (Guilherme Dellorto). Além de palavras de conforto, ele também alerta o rei sobre a relação dele com as esposas e o afastamento de Deus.

Ao site oficial, Vicente Tuchisnki comentou esse momento do oficial-mor, falou sobre Maaca (Juliana Xavier) e destacou a parceria com Guilherme Dellorto.

“Ele vai ver o que acontece com Salomão, que é um ser humano enfrentando as consequências dos seus atos e tendo a oportunidade dessa redenção. Acho que o Zabude não concorda com as decisões e atitudes dele, pelo contrário. Ele não vai repreender, mas não é a favor”, explicou o ator, que ressaltou a personalidade apaziguadora do oficial-mor e a razão em meio à emoção que toma conta de Salomão.

“O Zabude tem compaixão. A palavra que o define é essa. Ele o ama como rei e se preocupa com todo o reino. Zabude ouvia Salomão desde quando ele passava bilhetinho [para Naamá na oitava temporada], foi o pombo-correio dele. Eles têm essa amizade que vai além do cargo”, destacou.

Desde A Sucessão, nona temporada da série, Vicente tem contracenado cada vez mais com Guilherme Dellorto, a quem definiu como referência e apontou a importância da construção da amizade entre eles.

Vicente Tuchinski ressalta parceria com Guilherme Dellorto (Divulgação/Seriella Productions)

“Ele é com certeza uma referência. Somos muito amigos e isso aparece depois na câmera, não deixa de imprimir o que está lá no fundo. E temos uma cumplicidade, adquirimos isso”, garantiu.

Na primeira parte da temporada, o público conheceu a casa de Zabude quando Tafate (Oli Bela) e Basemate (Joana Freymuller) vão passar um tempo com ele e sua família. Viúvo de Tamar (Esther Oliveira), o oficial-mor tem dois filhos e ajudou a criar Maaca (Juliana Xavier), filha de Absalão (Ricky Tavares).

“O Zabude vai passar para os filhos exatamente o que foi passado para ele, sobre carinho e ensinamentos. A Maaca tem uma questão diferente, ela é enteada do Zabude e sempre soube disso. Acho que ela é a prova que dentro da casa dele sempre teve essa sinceridade com os filhos e eles são muito felizes”, contou.

Acompanhe os conselhos de Zabude em Reis — A Decadência de segunda a sexta, às 21h na tela da RECORD. E, aos sábados, confira o resumo da semana. Perdeu algum episódio? Acesse o PlayPlus.com para assistir a todos os episódios da série.

Autora faz revelações sobre a décima temporada:

