Renato Rabelo conta experiência de dar voz à música ‘Haja Luz’ em Reis — A Decadência

Durante um banquete real em Reis — A Decadência, Roboão (Henrique Camargo) fez um discurso em homenagem a Salomão (Guilherme Dellorto). O príncipe presenteou o pai com uma apresentação musical de Asafe (Renato Rabelo). A letra da canção foi escrita pelo próprio rei de Israel em forma de poema, mas a melodia foi criada pelo levita com a ajuda de Abisague (Barbara França), o que a tornou ainda mais especial e emocionante para o monarca.

“Eu já cantava, sempre cantei, faço musicais há muitos anos. Tenho mais de 20 musicais e 30 músicas no currículo. Agora, a harpa, realmente precisei dar uma treinada. Mas, quando se tem ouvido para a música, não se torna tão difícil. Consegui dedilhar no ritmo certo da música. Todas as minhas cenas ficaram muito legais, parecia que eu estava tocando mesmo”, contou.

Apesar da longa experiência como cantor, é a primeira vez que Renato exibe esse seu talento em rede nacional. “O legal desse personagem também é isso, a oportunidade que estão me dando de mostrar esse lado de ator cantor na televisão. Eu fiz muitos musicais no teatro, mas na TV, nunca tive muita chance de cantar, apenas pontualmente em alguns trabalhos. Mas agora é diferente, é um personagem sério, cantando para valer uma música tão legal”.

Renato ainda ressaltou o quanto está feliz com o destaque que Asafe ganhou na décima temporada, A Decadência. “Os números musicais são muito legais para o personagem. Afinal, ele é músico, toca a harpa dele e canta. Quando fomos gravar essa cena, cantei a música ‘Haja Luz’ ao vivo no set. Também a gravei em estúdio, passei um dia inteiro gravando, e o resultado está muito bonito”.

