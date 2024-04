Luidi Porto revela desafios que Aisar irá enfrentar em Reis — A Decadência

Alto contraste

Luidi Porto interpreta Aisar em A Decadência (Divulgação/Seriella Productions)

Luidi Porto interpreta Aisar na superprodução Reis, servo do rei Salomão (Guilherme Dellorto) no palácio de Jerusalém. Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou a trajetória do personagem na nona temporada, A Sucessão, e adiantou o que está por vir na décima fase da trama, A Decadência, que estreia no dia 22 de abril na RECORD.

“Meu personagem é um servo que administra o palácio e acompanha o Salomão. Na nona temporada, A Sucessão, a principal missão do Aisar era resolver os problemas antes de chegarem ao conhecimento do rei. Nessa fase da trama, já eram muitas esposas no harém, mas em A Decadência, chegará mais mil mulheres e o Aisar será responsável por servi-las e organizar todo o aparato dos servos para ajudar com essas tarefas”.

Segundo Luidi, a décima temporada, A Decadência, trará novos desafios para Aisar. “Terá algumas passagens de tempo, então o personagem acaba amadurecendo e ganhando novas responsabilidades. Em A Decadência, o Aisar terá que lidar com muito mais empecilhos do que na nona [A Sucessão], passará por provações e terá um pouco mais de dor de cabeça”.

Como um funcionário de confiança do rei, Aisar irá acompanhar de perto a decadência do monarca e do reino de Israel. “Ele vai estar, de fato, mais próximo do Salomão em questões de trabalho e tarefas com o palácio, mas, ao mesmo tempo, o rei estará passando por vários problemas e dramas. Por isso, o servo vai sentir na pele o peso desse declínio”.

O ator também revelou como estão os preparativos para a nova fase de Reis: “Estamos em um ritmo aceleradíssimo e as gravações já estão bem avançadas. Mas é muito bom, a equipe sempre nos ajuda bastante, todos estão muito empenhados. Os atores que estão trabalhando comigo na décima temporada [A Decadência] são excelentíssimos. Apesar da carga de trabalho, o ambiente tem sido muito favorável e tranquilo”.

Luidi ainda destacou o quanto tem sido especial dar vida a Aisar na série. “Esse personagem marcou a minha carreira. Fiz muitos trabalhos como ator mirim e o Aisar foi responsável por fazer essa divisão entre o Luidi criança e o adulto. Então, é muito importante para mim porque realmente faz parte da minha história”.

E assim como o público, o ator já iniciou a contagem regressiva para a estreia de A Decadência: “Estou muito ansioso para ver o resultado desse trabalho no ar”.

A décima temporada de Reis, A Decadência, estreia no dia 22 de abril, na tela da RECORD. Enquanto isso, reveja todos os episódios da série no PlayPlus.com e acompanhe a edição especial com a trajetória de Salomão na emissora.

Veja sete motivos para acompanhar a edição especial da série:

1 / 9

A edição especial da superprodução Reis será exibida a partir desta segunda-feira (18), na tela da RECORD. O público irá rever a história de Salomão (Guilherme Dellorto) em uma versão repleta de novidades. É uma oportunidade única para quem não acompanhou as temporadas anteriores ficar por dentro de tudo o que aconteceu na trama e entender a décima fase, A Decadência. E se você já assistiu, aproveite para esquentar a memória! A seguir, confira outros sete motivos para acompanhar todos os episódios!